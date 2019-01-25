В правительстве Приамурья оценили работу во время «волны минирований»

В настоящее время силовые структуры региона осуществляют проверку сведений о «минировании» административных объектов, учебных заведений и торговых центров. Как сообщало ИА «Амур.инфо», полицейские не обнаружили взрывных устройств и иных опасных предметов. По каждому факту в настоящее время проводится тщательная проверка, осуществляются необходимые оперативные мероприятия. По их результатам будет дана соответствующая правовая оценка, сообщает правительство Амурской области.

По поводу сложившейся ситуации в региональном правительстве прошло селекторное совещание, в котором приняли участие руководители исполнительных органов власти, главы городов и районов региона. На совещании прозвучала информация о том, что во всех объектах, куда поступили электронные письма с сообщением о «минировании», эвакуация была проведена максимально оперативно, в соответствии с имеющимися планами и инструкциями. Руководство и сотрудники подведомственных министерствам учреждений в сложившейся ситуации сработали на высоком уровне.

Также участники совещания обсудили вопросы взаимодействия между различными структурами и ведомствами в случае возникновения подобных ситуаций.