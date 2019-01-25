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25января
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Администрация Благовещенска: приют «Дружок» проверяли не менее 4 раз в месяц

Администрация Благовещенска: приют «Дружок» проверяли не менее 4 раз в месяц
Фото: Амур.инфо

В благовещенской мэрии заявляют, что скандально известный приют «Дружок» специалисты проверяли фактически еженедельно. Они также разъяснили, на каком основании передавали животных частным лицам после окончания муниципального контракта.

Как следует из официального ответа на запрос Амур.инфо, приют, получивший неофициальное название «собачий Освенцим», проверяли постоянно. Это делали сотрудники отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска. Уточняется, что в период действий муниципальных контрактов они наведывались туда не менее 4-х раз в месяц.

Всего же в 2018 году с индивидуальным предпринимателем Золотаревым было заключено 4 муниципальных контракта на отлов, транспортировку, учет и содержание 150 безнадзорных животных на общую сумму 1,8 миллиона рублей. Все контракты прекратили свое действие 28 декабря, говорится в ответе.

После этого животные из муниципальной собственности перешли в собственность частных лиц, написано в ответе администрации.

«После завершения срока действия контрактов животные переданы в собственность (по истечении 6-месячного срока содержания) и во временное пользование (до истечения 6-месячного срока содержания) третьим физическим лицам. Соответствующие акты приема-передачи имеются. При подписании актов приема-передачи животных граждане согласие на распространение персональных данных не давали, в связи с чем, в соответствии с федеральным законом «О персональных данных», предоставление сведений о фамилии, имени, отчестве и месте проживания лиц, принявших животных, является невозможным», – следует из ответа.

Тем не менее, по информации, считанной с чипов погибших собак, найденных на территории приюта «Дружок», было установлено, что животных отлавливали по муниципальному контракту. Сам Вячеслав Золотарев также заявлял, что на момент окончания муниципального контракта в конце декабря 2018 года в «Дружке» было 99 собак, отловленных за бюджетные деньги и затем, по его же словам, ставших его собственностью. Причем он говорит, что собаки стали принадлежать ему уже 26 декабря.

Судя по всему, именно Золотарев проявил инициативу забрать этих собак, так как в ответе мэрии говорится, что «для передачи животных в собственность или временное пользование требуется волеизъявление граждан».

«Какие-либо требования к гражданам, изъявившим желание принять животных в собственность, в действующих нормах права отсутствуют. (…) В отношении лиц, которым переданы безнадзорные животные на содержание и в пользование … указано, что они обязаны иметь необходимые условия для содержания животных, надлежаще их содержать и при наличии вины нести ответственность за гибель и порчу животных в соответствии с федеральным законодательством», – сообщает администрация города.

Однако, каким образом осуществляется контроль за наличием этих условий, в ответе мэрии не уточняется.

Относительно проверок оскандалившегося приюта в мэрии говорят, что проверки осуществлялись по мере поступления животных «в целях подтверждения факта отлова, фотографирования животных, проведения вакцинации, первичного клинического осмотра, чипирования».

«Указанные проверки проводились в основном в присутствии специалистов ГБУ АО "Благовещенская городская станция по борьбе с болезнями животных" без составления актов. В процессе приемки этапов оказанных услуг проверка приюта осуществлялась с составлением актов. Кроме того, в декабре 2018 года в соответствии с требованиями законодательства о закупочных процедурах проверка деятельности приюта была осуществлена с привлечением независимого эксперта, с составлением акта и фотофиксацией. Существенных замечаний к содержанию животных в ходе проверок выявлено не было. Замечания к санитарному состоянию территории были зафиксированы, соответствующее требование направлено в адрес исполнителя. Количество животных проверялось визуально, в том числе при проведении чипирования и вакцинации. При проведении проверки исполнителем предъявлялись для осмотра вольеры открытого и закрытого типа, собаки, содержащиеся на открытой территории, находились на привязи, сухой корм на территории приюта имелся, миски и вода присутствовали. охрана была представлена в виде одного человека - сотрудника приюта. Случаи смерти животных в период действия контрактов (до конца 2018 года) отсутствовали, каких-либо трупов на территории приюта выявлено не было», – сообщают в мэрии.

В рамках проверок правоохранительными и надзорными органами гибели в приюте собак от истощения у управления ЖКХ города были затребованы определенные документы. Все они были предоставлены в полном объеме, говорят в администрации.

Также из ответа следует, что по закону возможность влиять на результаты закупочных процедур у управления ЖКХ города Благовещенска отсутствует, поэтому «на сегодняшний день определить, с кем будут заключены муниципальные контракты в 2019 году, не представляется возможным».

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#собачий Освенцим

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Комментарии
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  • barbar

    barbar
    1 час назад

    на лапу брали 4 раза в месяц?

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад



    Случаи смерти животных в период действия контрактов (до конца 2018 года) отсутствовали, каких-либо трупов на территории приюта выявлено не было



    Интересно, а откуда вдруг трупы образовались в таком количестве? Неужто конкуренты подбросили?

  • Andr-star

    Andr-star
    1 час назад

    С 28 декабря собаки стали никому не нужны и просто подохли от голода. Вот и вся арифметика.

  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Чтобы дойти до такого истощения, собак нужно не кормить очень долго. Ну не хочешь ты их кормить-отпусти, на привязи просто смерть. Уж лучше бы был контракт на усыпление, всё же быстрая смерть, а не такая мучительная.

  • Хмык

    Хмык
    54 минуты назад

    Мда.

    Я уж говорил, что эта ситуация - результат соплежуйства власти. В первую очередь законодательной.

    Прогнулись перед ЗОО, теперь расхлебывайте.

    Приняли дурацкий закон, вот он и выхлопнул.

    А всего-то надо было вписать: месяц передежки, а потом усыпление и утилизация.

  • гусеница

    гусеница
    53 минуты назад

    На бумаге может и четыре раза,а на деле? Если выезжали и не пресекали, то вообще жуть...

    С уважением

  • Хмык

    Хмык
    50 минут назад

    гусеница

    На бумаге может и четыре раза,а на деле? Если выезжали и не пресекали, то вообще жуть... С уважением



    Да не в этом суть.



    Главный вопрос: а что делать со скотиной после завершения контракта? Закон про это вообще ничего не говорит.



    Поэтому администрация и мажется насчет каких-то там личностей, которым собаки были отданы.



  • домовенок

    домовенок
    46 минут назад

    Вся эта изложенная ситуация ни в коей мере не снимает вины с Золотарёва.

    Как руководитель предприятия и, в дальнейшем, частный владелец собак, он ОБЯЗАН был создать условия для их нормальной жизнедеятельности. Он, и только он в ответе за состоянием дел в приюте.

    Ссылки на сторожа Васю или Валеру не облегчать его участи.

    И чиновники любой структуры, связанной с этим делом тоже несут ответственность в полной мере.

    Видишь ли, ходили оне (если еще действительно ходили) с проверками, а когда контракт закончился - трава не расти.

    Они подписывали и согласовывали все документы на создание приюта и неважно, закончился контракт, или нет, их вина в смерти животных не меньше.

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