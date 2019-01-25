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25января
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сегодня, 17:31 0

В России могут ввести платную регистрацию смартфонов

В России могут ввести платную регистрацию смартфонов
Фото: Амур.инфо

Сенаторы предложили с 1 февраля 2020 года ввести в России платную регистрацию всех устройств с выходом в интернет. Под закон попадут как мобильные телефоны, так и ноутбуки и счетчики ЖКХ.

По заводскому коду IMEI (International Mobile Equipment Identity) в России будут регистрировать всю электронику и нужно будет оплачивать взнос за использование. Документ разработала первый замглавы комитета Совета федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова с группой парламентариев. В ближайшее время проект планируется внести в Госдуму.

Зарегистрировать телефон должен будет импортер или производитель. Физлицам придется оплачивать регистрацию телефона, только если они купили его за границей. Регистрация устройства по IMEI на сайте Госуслуг не превысит 100 руб.

Незарегистрированные новые устройства операторы сотовой связи должны будут заблокировать. Телефоны и гаджеты, которые используются сейчас, попадут под «амнистию» на три-пять лет. По мнению авторов законопроекта, регистрация по заводскому коду должна решить проблему кражи мобильных устройств, ввоза контрафактных телефонов и помочь идентифицировать устройства, которые используются террористами. Отмечается, что бюджет России теряет от неуплаты налогов при нелегальном или неучтенном ввозе мобильных устройств около 16,6 миллиарда рублей.

Ранее экспертный совет при правительстве предложил поправки в КоАП, которые вводят штрафы за подделку IMEI, сообщает «Коммерсант».

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#жизнь #налоги

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