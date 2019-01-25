Амурский Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам ОРВИ
Управление Роспотребнадзора по Амурской области и региональный центр гигиены и эпидемиологии открыли горячую линию по вопросам профилактики ОРВИ. Амурчанам рассказывают, как не простудиться.
Задавать вопросы горожане могут по телефонам: 20-20-20, 59-68-60, 59-68-64. Также консультирование проводят территориальные отделы управления Роспотребнадзора. Телефоны отделов размещены на официальном сайте ведомства.
Специалисты Роспотребнадзора опубликовали рекомендации по профилактики гриппа и ОРВИ.
1
Что делать при появлении симптомов заболевания?
При первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не заразить окружающих и вовремя заняться лечением. Необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции больному желательно выделить отдельную комнату.
2
Что делать, если симптомы заболевания появились у ребенка?
Нельзя отправлять заболевших детей в детский сад, школу, на мероприятия. Крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую и иммунную системы.
3
Как вести себя заболевшему?
Необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно принимать лекарства. Рекомендуется обильное питьё – это может быть горячий чай, клюквенный или брусничный морс, минеральную воду. Пить нужно чаще и как можно больше.
4
Если поднялась температура:
При температуре 38-39°С вызовите участкового врача на дом либо бригаду «скорой помощи». При кашле и чихании больной должен прикрывать рот и нос платком или салфеткой. Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и как можно чаще проводить там влажную уборку, желательно с применением дезинфицирующих средств, действующих на вирусы. Общение с заболевшим гриппом следует ограничить, а при уходе за ним использовать медицинскую маску или марлевую повязку.
5
Как защитить себя от гриппа?
Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в её состав. Вакцинация должна проводиться за 2–3 недели до начала роста заболеваемости, делать прививку можно только в медицинском учреждении.
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