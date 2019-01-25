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25января
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сегодня, 17:26 0

Амурский Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам ОРВИ

Содержание

1. Что делать при появлении симптомов заболевания?

2. Что делать, если симптомы заболевания появились у ребенка?

3. Как вести себя заболевшему?

4. Если поднялась температура:

5. Как защитить себя от гриппа?

Амурский Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам ОРВИ
Фото: ru.depositphotos.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области и региональный центр гигиены и эпидемиологии открыли горячую линию по вопросам профилактики ОРВИ. Амурчанам рассказывают, как не простудиться.

Задавать вопросы горожане могут по телефонам: 20-20-20, 59-68-60, 59-68-64. Также консультирование проводят территориальные отделы управления Роспотребнадзора. Телефоны отделов размещены на официальном сайте ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора опубликовали рекомендации по профилактики гриппа и ОРВИ.

1

Что делать при появлении симптомов заболевания?

При первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не заразить окружающих и вовремя заняться лечением. Необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции больному желательно выделить отдельную комнату.

2

Что делать, если симптомы заболевания появились у ребенка?

Нельзя отправлять заболевших детей в детский сад, школу, на мероприятия. Крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую и иммунную системы.

3

Как вести себя заболевшему?

Необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно принимать лекарства. Рекомендуется обильное питьё – это может быть горячий чай, клюквенный или брусничный морс, минеральную воду. Пить нужно чаще и как можно больше.

4

Если поднялась температура:

При температуре 38-39°С вызовите участкового врача на дом либо бригаду «скорой помощи». При кашле и чихании больной должен прикрывать рот и нос платком или салфеткой. Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и как можно чаще проводить там влажную уборку, желательно с применением дезинфицирующих средств, действующих на вирусы. Общение с заболевшим гриппом следует ограничить, а при уходе за ним использовать медицинскую маску или марлевую повязку.

5

Как защитить себя от гриппа?

Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в её состав. Вакцинация должна проводиться за 2–3 недели до начала роста заболеваемости, делать прививку можно только в медицинском учреждении.

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