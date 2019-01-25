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25января
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сегодня, 17:08 2

В «заминированных» зданиях Приамурья опасных предметов не обнаружено (видео)

В «заминированных» зданиях Приамурья опасных предметов не обнаружено (видео)

В УМВД России по Амурской области прокомментировали волну массовых эвакуаций из различных учреждений Благовещенска, Благовещенского и Ивановского районов, прошедшую 25 января. Сообщается, что предметы, представляющие опасность, ни в одном из зданий не обнаружены.

«Сегодня поступили сообщения о заминировании в Благовещенске, Благовещенском и Ивановском районах ряда объектов, в том числе учебных заведений, органов государственной власти, торговых центров. Специалистами осуществлены обследования зданий. Предметы, представляющие опасность, не обнаружены. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лица, распространившего заведомо ложное сообщение», – информирует отдел информации и общественных связей УМВД России по Амурской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Сколько точно зданий неизвестные ложно заминировали, в ведомстве не уточняют.

Как сообщало Амур.инфо, с утра 25 января появилась информация об эвакуации из различных мест массового скопления людей по всему городу Благовещенску. Экстренно пришлось покинуть здания ученикам более десятка школ, учащимся нескольких вузов и ссузов, областной больницы, сотрудникам мэрии, работникам и покупателям нескольких торговых центров.

Похожая ситуация сложилась также в Благовещенском и Ивановском районах. В селах Чигири, Усть-Ивановка и Ивановка эвакуировали учеников школ. Пришлось покинуть здание сотрудникам администрации Благовещенского района, которая находится в областном центре.

Причиной массовой эвакуации стали электронные письма с сообщением о заложенной бомбе, которые приходили в учреждения.

Видео: пресс-служба УМВД России по Амурской области

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Комментарии
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  • Mehta

    Mehta
    17 минут назад

    Страшно! А не нужно народ злить. Толи еще будет. Это конечно ужасно.

  • Пальмочка

    Пальмочка
    8 минут назад

    Mehta

    Страшно! А не нужно народ злить. Толи еще будет. Это конечно ужасно.



    Тупой комментарий. Причем тут злоба к народу если речь идет о возможно терракте.

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