Лжепрокурор пытался выпросить 15 000 рублей у благовещенской предпринимательницы

Жительнице Благовещенска позвонил неизвестный и, представившись сотрудником городской прокуратуры, попросил пополнить баланс сотовых телефонов сотрудников прокуратуры. Женщина уточнила в прокуратуре – действительно ли сотрудник прокуратуры может просить деньги на телефон. Оказалось, не может.

Как отмечает прокуратура Амурской области, в последнее время в регионе участились случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками прокуратуры, обращаются с просьбой к предпринимателям о перечислении денежных средств для пополнения баланса сотовых телефонов сотрудников прокуратуры.

В случае с благовещенкой, не ставшей жертвой мошенничества, необходимость перечисления денежных средств неизвестный обосновал тем, что в прокуратуре в настоящее время рассматривается жалоба пациентки на действия врачей клиники, принадлежащей женщине, которой поступил звонок. Кроме того, неизвестный пояснил, что для возмещения понесенных расходов ей нужно прийти с чеками в прокуратуру города.

«Просим предпринимателей проявлять бдительность и иметь в виду, что подобного рода действия носят мошеннический характер. Должностные лица органов прокуратуры не имеют законных оснований обращаться к гражданам с различными просьбами финансового характера», – предупреждают сотрудники прокуратуры. Всем, кому поступит звонок с просьбой перечислить деньги, рекомендуется обращаться в правоохранительные органы. Сотрудники полиции установят злоумышленников и привлекут их к предусмотренной законом ответственности.