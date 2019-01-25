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25января
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сегодня, 16:31 0

Студенты российских вузов рассказали о том, в каких компаниях хотят работать

Студенты российских вузов рассказали о том, в каких компаниях хотят работать
Фото: Амур.инфо

Согласно данным опроса, который проводился среди студентов 30 вузов страны, большинство учащихся хотели бы работать в таких компаниях, как Google, Yandex или Apple. «Газпром», ранее занимавший третью строчку рейтинга, сместился на четвертую.

В «Газпроме» хотят работать лишь 15 % респондентов. На пятом месте оказалась компания BMW – 8,4 процента голосов.

Наиважнейшими факторами при выборе места работы студенты назвали гибкий график, возможность гармонично совмещать занятость и личную жизнь, дружный коллектив.

Что касается зарплаты, нынешняя молодежь хотела бы получать более 120 тысяч рублей в месяц, лишь 42% опрошенных готовы трудиться за 50 тысяч рублей, свидетельствуют данные исследования портала поиска работы сообщает Eg.ru.

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#студенты

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