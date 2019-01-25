Из Приамурья вертолет доставил 20-тонный бульдозер на Бурею

Летчики армейской авиации провели уникальную операцию по перевозке 20-тонного гусеничного бульдозера в район обвала горных пород на реке Бурее. Сначала на аэродром Украинка Амурской области его доставил самолет Ил-76. Оттуда к месту завала в Хабаровский край технику доставили вертолетом.

Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 доставил в четверг, 24 января, тяжелый гусеничный бульдозер ТМ-10 на аэродром Украинка. В район проведения работ по восстановлению нормального гидрологического режима Буреи технику доставили вертолетом Ми-26 армейской авиации.

Для того чтобы максимальный взлетный вес вертолета вместе с бульдозером не превышал максимально допустимый, вертолет заправили топливом для перелета только в одну сторону.

После доставки тяжелого гусеничного бульдозера вертолет был дозаправлен на обратный путь авиационным топливозаправщиком, переброшенным в район полевого лагеря ранее.

Силами специалистов инженерных войск в районе обвала в подготовленные шурфы произведена закладка сосредоточенных зарядов массой 10 тонн. Более 33 тонн инженерных боеприпасов и около 5 тонн материальных средств уже доставлены в район полевого лагеря на Бурее. Всего к выполнению задач привлекается более 471 человека, 33 единицы военной и специальной техники, в том числе шесть вертолетов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», сообщает сайт Минобороны.

Обрушение скального массива в Бурею произошло 11 декабря. При наступлении весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали. Для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища задействованы военные.