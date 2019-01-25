Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:24 5

Из Приамурья вертолет доставил 20-тонный бульдозер на Бурею

Из Приамурья вертолет доставил 20-тонный бульдозер на Бурею
Фото: mil.ru

Летчики армейской авиации провели уникальную операцию по перевозке 20-тонного гусеничного бульдозера в район обвала горных пород на реке Бурее. Сначала на аэродром Украинка Амурской области его доставил самолет Ил-76. Оттуда к месту завала в Хабаровский край технику доставили вертолетом.

Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 доставил в четверг, 24 января, тяжелый гусеничный бульдозер ТМ-10 на аэродром Украинка. В район проведения работ по восстановлению нормального гидрологического режима Буреи технику доставили вертолетом Ми-26 армейской авиации.

Для того чтобы максимальный взлетный вес вертолета вместе с бульдозером не превышал максимально допустимый, вертолет заправили топливом для перелета только в одну сторону.

После доставки тяжелого гусеничного бульдозера вертолет был дозаправлен на обратный путь авиационным топливозаправщиком, переброшенным в район полевого лагеря ранее.

Силами специалистов инженерных войск в районе обвала в подготовленные шурфы произведена закладка сосредоточенных зарядов массой 10 тонн. Более 33 тонн инженерных боеприпасов и около 5 тонн материальных средств уже доставлены в район полевого лагеря на Бурее. Всего к выполнению задач привлекается более 471 человека, 33 единицы военной и специальной техники, в том числе шесть вертолетов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», сообщает сайт Минобороны.

Обрушение скального массива в Бурею произошло 11 декабря. При наступлении весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали. Для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища задействованы военные.

Просмотров всего: 850

#военные #происшествия

распечатать


Происшествия 2

В «заминированных» зданиях Приамурья опасных предметов не обнаружено (видео)
Происшествия

Лжепрокурор пытался выпросить 15 000 рублей у благовещенской предпринимательницы
Происшествия

Порыв в микрорайоне Благовещенска выявлен
Происшествия

В Благовещенском и Ивановском районах, как и в Благовещенске, проводилась эвакуация людей
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Тул

    Тул
    1 час назад

    А в чем уникальность этой процедуры???? Военная авиация вроде для переброски военной техники и разрабатывалась.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    надо значимости предать, дух поднять, вот если бы они на стропах в две машины доставили....

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    а обязательно на борту англ. буквами писать??? я сомневаюсь, что США дублируют надписи на русском

  • mp2mp

    mp2mp
    55 минут назад

    На самом деле многое удивляет. Обычные, по современным меркам, вещи делаются с трудом. По тому, как идут все эти мероприятия, задумываешься, а если чего серьезнее произойдет в целом по стране. Я понимаю, что объемы работ вероятно не маленькие, но то как это всё поставлено, с помощью каких средств, усилий, возникает ощущение слабости и беспомощности армии, страны, быть может.

  • Боярин

    Боярин
    42 минуты назад

    И что эта шушлайка там сделает?

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь