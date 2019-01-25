В Амурской области повысят пособие при передаче ребенка в семью

С 1 февраля 2019 года в Приамурье будет проиндексировано пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Выплаты увеличат на 4,3 %.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения Амурской области, размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью при всех формах семейного устройства составит 17 479,73 рубля. Сейчас амурчане получают 16 759,09 рубля.

При усыновлении детей-инвалидов, детей старше 7 лет, братьев и сестер пособие составит 133 559,36 рубля. Нынешний размер выплаты – 128 053,08 рубля.

Выплаты будут производиться с учетом районного коэффициента. Право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью имеет один из усыновителей, опекунов или приемных родителей.