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25января
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сегодня, 16:07 0

В Амурской области повысят пособие при передаче ребенка в семью

В Амурской области повысят пособие при передаче ребенка в семью
Фото: ru.depositphotos.com

С 1 февраля 2019 года в Приамурье будет проиндексировано пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Выплаты увеличат на 4,3 %.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения Амурской области, размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью при всех формах семейного устройства составит 17 479,73 рубля. Сейчас амурчане получают 16 759,09 рубля.

При усыновлении детей-инвалидов, детей старше 7 лет, братьев и сестер пособие составит 133 559,36 рубля. Нынешний размер выплаты – 128 053,08 рубля.

Выплаты будут производиться с учетом районного коэффициента. Право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью имеет один из усыновителей, опекунов или приемных родителей.

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#дети #областная власть #финансы

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