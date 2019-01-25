Параметры проекта канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ уточняют инвесторы

Российские и китайские инвесторы уточняют технические и финансовые параметры проекта канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ. Об этом сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

Реализация проекта канатной дороги, а также ход строительства моста через реку Амур в районе Благовещенска и Хэйхэ обсуждались 24 января. Представители делегации Амурской области встречались с руководством департамента транспорта и коммуникаций провинции Хэйлунцзян.

Стороны отметили, что все технические вопросы оперативно решаются в рамках деятельности рабочих групп двух приграничных регионов и совместной российско-китайской компании.

Руководитель делегации правительства Амурской области Татьяна Половайкина подчеркнула необходимость обеспечить синхронный ввод в эксплуатацию пограничного мостового перехода и автомобильных пунктов пропуска на территориях России и КНР.

В декабре 2018 года глава Приамурья Василий Орлов встречался с журналистами и рассказывал о планах по строительству канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ. Тогда сообщалось, что стройку хотят начать в 2019 году.

Предполагается, что над рекой Амур пройдет километровая канатная дорога. На трассе должны включить в работу 12 кабинок вместимостью 40 человек, в течение часа по маршруту смогут переезжать до двух тысяч человек. Время в пути из одного города в другой (Благовещенск – Хэйхэ) составит три минуты. Инвесторы с китайской стороны потратят на строительство около 120 миллионов долларов.