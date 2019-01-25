Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:43 0

В Михайловском районе частично снят карантин по бешенству

В Михайловском районе частично снят карантин по бешенству
Фото: Амур.инфо

В Приамурье начали снимать карантин по бешенству. В частности, особый режим отменен на части территорий Михайловского района, где ранее были выявлены очаги заболевания.

Соответствующее постановление подписал губернатор Амурской области Василий Орлов, сообщает управление ветеринарии и животноводства региона.

В настоящий момент карантин снят в селе Поярково, где ранее выявили больную бешенством лошадь, а также в семи лесных зонах в районах сел Нижняя Ильиновка, Нижняя Завитинка, Красная Орловка, Красный Яр, Коршуновка, Дубовое и в районе плодопитомника районного центра.

Первый случай бешенства выявили в середине ноября в Михайловском районе. Признаки заболевания обнаружили у коровы. Позже бешенством заболели еще два сельскохозяйственных животных и 12 диких. На сегодняшний день все домашние животные южных и центральных районов области прошли поголовную вакцинацию от опасного вируса.

«Новых случаев бешенства не регистрировалось с прошлого года. На сегодняшний день специалисты лаборатории провели исследования уже 400 доставленных в рамках мониторинга диких лисиц и енотовидных собак. Новых случаев заболевания выявлено не было», – отметил начальник управления ветеринарии и племенного животноводства области Сергей Самохвалов.

Ранее он объяснял, что по закону после последнего случая выявления бешенства и при условии проведения всех необходимых профилактических мероприятий должно пройти 60 дней перед тем, как карантин будет снят. Согласно данным управления, все эти условия были соблюдены. В том числе во всех эпизоотических очагах проведены необходимые мероприятия.

Просмотров всего: 193

#животные #здоровье

распечатать


В России и мире

Ученые выяснили механизм старения и появления рака
Общество 1

В Михайловском районе готовятся снять карантин по бешенству
В России и мире

Девушка отложила лечение рака ради родов, но умерла вслед за ребенком
Общество

Благовещенский спа-салон борется с усталостью молодых мам
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь