В Михайловском районе частично снят карантин по бешенству

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Соответствующее постановление подписал губернатор Амурской области Василий Орлов, сообщает управление ветеринарии и животноводства региона.

В настоящий момент карантин снят в селе Поярково, где ранее выявили больную бешенством лошадь, а также в семи лесных зонах в районах сел Нижняя Ильиновка, Нижняя Завитинка, Красная Орловка, Красный Яр, Коршуновка, Дубовое и в районе плодопитомника районного центра.

Первый случай бешенства выявили в середине ноября в Михайловском районе. Признаки заболевания обнаружили у коровы. Позже бешенством заболели еще два сельскохозяйственных животных и 12 диких. На сегодняшний день все домашние животные южных и центральных районов области прошли поголовную вакцинацию от опасного вируса.

«Новых случаев бешенства не регистрировалось с прошлого года. На сегодняшний день специалисты лаборатории провели исследования уже 400 доставленных в рамках мониторинга диких лисиц и енотовидных собак. Новых случаев заболевания выявлено не было», – отметил начальник управления ветеринарии и племенного животноводства области Сергей Самохвалов.

Ранее он объяснял, что по закону после последнего случая выявления бешенства и при условии проведения всех необходимых профилактических мероприятий должно пройти 60 дней перед тем, как карантин будет снят. Согласно данным управления, все эти условия были соблюдены. В том числе во всех эпизоотических очагах проведены необходимые мероприятия.