Ученые выяснили механизм старения и появление рака

Ученые Университета Монаша (Австралия) определили ключевой процесс во всех клетках человека, который способствует старению, а также развитию таких возрастных заболеваний, как рак или нейродегенеративные нарушения. В настоящее время разрабатываются препараты, которые должны регулировать рецепторы, работающие совсем не так, как специалисты думали раньше.

Исследователи изучили аутофагию, при которой клетки распознают, поглощают и разрушают дефектные белки, фрагменты клеточных мембран, части вирусов или бактерий. Захваченный «мусор» используется клеткой для получения энергии и веществ, необходимых для ее жизнедеятельности. В отсутствие эффективной аутофагии клетки оказывают перегруженными своими собственными отходами, что в масштабе всего организма может вызывать различные заболевания, включая диабет, мышечную дистрофию, болезнь Паркинсона и синдром Альцгеймера.

Распознавание и связывание «мусора» происходит с помощью специфических белковых рецепторов, после чего он захватывается изолирующей мембраной и отправляется в лизосомы, где разрушается. Считалось, что контакт рецепторов с телами, которые нужно захватить, активирует мембрану. Однако ученые выяснили, что блокировка рецепторов от связывания с мембранами не останавливает процесс. Вместо этого сами мембраны рекрутируют рецепторы, для того, чтобы аутофагия протекала более эффективно. Сбои, возникающие на этом этапе, являются настоящей причиной заболеваний.

Необходимо разрабатывать новые средства, учитывающие обнаруженный механизм, заключают ученые, сообщает «Лента.ру».