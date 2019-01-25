Порыв в микрорайоне Благовещенска выявлен

В Благовещенске десятиэтажный жилой дом по адресу: улица Кантемирова, 17, остается без воды. Сотрудники коммунальных служб выявили место порыва, ведутся ремонтные работы. Для жителей организован подвоз воды, последний был утром в пятницу, 25 января.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», вечером в среду, 23 января, произошло подтопление улиц во втором микрорайоне. Вода заливала проезжую часть, коммунальщики откачивали ее. Причиной стал порыв на водоводе. Место порыва искали 24 января.

В пятницу в «Амурских коммунальных системах» сообщили, что порыв обнаружен. Он произошел на участке, где сконцентрирован узел различных коммуникаций. Поэтому проведение ремонта требует согласований. Точные сроки завершения ремонтных работ неизвестны, но в АКС надеются, что они будут завершены в течение 25 января.