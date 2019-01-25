К 2028 году в Приамурье появятся 5 мусоросжигательных заводов

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Федеральные средства на строительство двух заводов область уже получила. Региону выделили 1 миллиард 200 миллионов рублей. Ожидается, что они будут строиться в 2020-2021 годах.

«Два завода будут построены в Бурейском районе и в Свободном. На сегодняшний день у нас есть подтверждение из областного бюджета на эти работы. То есть мусороперерабытывающая отрасль у нас в ближайшее время возникнет, и мы будем работать», – рассказал заместитель министра природных ресурсов области Василий Офицеров.

Также в регионе должны появиться 19 мусоросортировочных станций с оборудованием по термической обработке отходов.

На сегодняшний день, по словам Василия Офицерова, у юридических лиц есть право выбрать способ оплаты мусора: по нормативам или по фактическому его образованию. Жители региона будут платить за мусор исходя из площади жилья.

«Фактический объем нужно определить. Прибора учета, который зафиксировал бы фактический объем мусора, нет. Воду и электроэнергию можно замерить счетчиком. Логика была такая, чтобы можно было минимизировать процесс входа в реформу, то есть у нас с 2006 года расчет применяется по квадратным метрам и логика была: давайте не будем ломать то, что у нас есть и действует», ­– отметила начальник управления государственного урегулирования цен и тарифов Амурской области Ольга Личман.

Полномочия по очистке контейнерных площадок закреплены за собственниками, пояснили в амурском правительстве. Если контейнерная площадка находится на территории многоквартирного дома, то убирать контейнеры обязана управляющая компания. Если контейнер стоит на муниципальной земле, то держать территорию в порядке должны органы местного самоуправления.

За уборку и содержание контейнерных площадок собственникам придется платить дополнительно, если они примут такое решение.

«Согласно Жилищному кодексу, собственники утверждают тариф по предложению управляющей компании, и здесь рекомендация, что тариф должен быть экономически обоснованным, а не так что рубль, 2 рубля, 3 рубля. Нужно установить, что будет выполнено на этой контейнерной площадке в течение года – требуется ли замена контейнеров, потому что это общее имущество», – объяснил начальник государственной жилищной инспекции Амурской области Сергей Молин.

Что касается муниципалитетов, где отсутствуют мусорные контейнеры, в региональном министерстве ЖКХ пообещали решить эту проблему. Планируется выделить органам местного самоуправления субсидии на их приобретение. Если до 1 апреля контейнеры в муниципалитетах не появятся, региональный оператор все равно будет вывозить мусор.

«Бесконтейнерный сбор будет осуществлен региональным оператором. В этом плане договоренность есть. Региональный оператор будет по определенному графику запускать машины в определенные часы, определенные дни проезжать по частном сектору и собирать мусор», – сообщила начальник отдела по обращению с коммунальными отходами министерства ЖКХ области Ольга Чирясова.

На пресс-конфренции также отметили, что скоро в Амурской области ужесточат административную ответственность за несанкционированный вывоз мусора для физических и юридических лиц. Поправками в законодательство займутся уже в этом полугодии.