В Благовещенском и Ивановском районах, как и в Благовещенске, проводилась эвакуация людей

Фото: Амур.инфо

В двух районах области, как и в Благовещенске, в пятницу, 25 января, проводились мероприятия по эвакуации людей. Предварительно, это связано с сообщениями о минировании.

В селе Усть-Ивановка Благовещенского района эвакуировали учеников и педагогов местной школы, а также сотрудников сельской администрации. Утром на электронную почту учреждения образования и администрации пришли письма о том, что здания якобы заминированы.

«Поступили сообщения, провели эвакуацию в школе и администрации села. Силами полиции, пожарной части было все проверено, обследовано. Никаких предметов инородных обнаружено не было. Детей пересчитали, отправили домой. Закрыли доступ к школе. Занятия возобновятся завтра», – рассказал глава сельсовета Александр Лимайкин.

Кроме того, в Благовещенском районе эвакуация прошла в школе села Чигири, где из здания учреждения вывели 800 учащихся.

Сигнал о необходимости покинуть здание поступил и в районную администрацию. Вернулись сотрудники только после того, как спецслужбы проверили здание.

В Ивановке Ивановского района эвакуировали учащихся и воспитанников сразу двух учреждений образования – средней школы и коррекционной школы-интерната. Учеников средней школы распустили по домам, а воспитанников коррекционной школы на время перевели в спортшколу, расположенную неподалеку. Во время проверки никаких подозрительных предметов в обоих учреждениях не обнаружили.

Как сообщало Амур.инфо, с утра пятницы, 25 января, в областном центре начали массово эвакуировать из школ, вузов, торговых центров, а также областной больницы и благовещенской мэрии.

Из официальных ведомств ситуацию прокомментировали пока только в прокуратуре Амурской области. «Проведение проверок по факту ложного минирования находится на контроле прокуратуры Амурской области», – сообщили в пресс-службе ведомства.