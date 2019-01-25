Перепад в уровнях воды до и после места схода оползня на Бурее растет после подрывов

«Разница в уровнях воды между гидропостами у Бурейской ГЭС, что ниже затора, и у села Чекунда, выше затора, продолжает увеличиваться, сейчас составляет более 6 метров», – сказали в управлении.

Там уточнили, что у села Чекунда, которое находится в 70 километрах от места схода оползня, уровень воды остановился на одной отметке, до проведенного подрыва он увеличивался по 1-2 сантиметрам в сутки, сразу после – упал на 2 сантиметра. В Амурском водном бассейновом управлении это связали с начавшейся фильтрацией воды через затор. Уровень воды у Бурейской ГЭС падает последние дни в среднем на 9 сантиметров в сутки.

Расходы воды через Бурейскую ГЭС снизили в конце декабря с 820 кубометров в секунду до 600, а затем – до 550. Изменить параметры работы ГЭС планируется после завершения первого этапа взрывных работ в первых числах февраля. Военные к этому времени обеспечат гидравлическую связь между двумя частями водохранилища, затем планируется продолжить углублять получившийся проран.

Отмечается, что 25 января планируется провести второй подрыв грунта. У села Чекунда уже выставлены посты охраны, у поселка Талакан Амурской области, находящегося примерно в 130 километрах от затора, идет патрулирование берега водохранилища. Ранее спасатели и власти предупреждали, что выход на лед водохранилища опасен из-за взрывных работ и изменения в уровнях воды.

«Осуществляется патрулирование береговой линии. Люди продолжают выходить на лед водохранилища, с момента введения режима ЧС в Бурейском районе в конце прошлой недели проинструктировано-проинформировано 326 человек, которые пытались выйти на лед, не допущен выезд на лед 29 автомобилей, выведено-вывезено со льда 20 рыбаков из разных районов Амурской области, из Еврейской АО и Хабаровского края», – сообщил ТАСС глава Бурейского района Приамурья Андрей Литвинов.

Как сообщало Амур.инфо, в середине декабря 2018 года в Верхнебуреинском районе Хабаровского края в 70-80 километрах от села Чекунда произошел сход грунта с сопки объемом 34 миллиона кубометров, который перекрыл русло реки. Президент РФ Владимир Путин распорядился привлечь к ликвидации затора силы и средства Минобороны. В операции задействованы подразделения железнодорожных войск и отдельной инженерно-саперной бригады Восточного военного округа. Работы проводятся в сложнейших погодных условиях – при низкой температуре, высокой влажности и сильном ветре.

22 января военные произвели взрыв в 10 тонн тротила при расчистке Буреи. Это позволило пробить затор на 3,5 метра в глубину. 24 января сообщалось, что на реке подготовили 100 шурфов для подрыва второго слоя скальной породы.