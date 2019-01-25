Делегация правительства Амурской области работает в Харбине

Официальная делегация правительства Амурской области обсуждает в Харбине вопросы транспорта, культуры, сельского хозяйства и инвестиций. В составе делегации – представители минтранса, минкультуры, минэкономразвития, минсельхоза Приамурья.

На встречах с китайскими коллегами речь пойдет о строительстве международного мостового перехода Благовещенск – Хэйхэ, о работе пунктов пропуска – действующих и будущих, которые создадут в рамках строительства трансграничных объектов.

Как сообщает правительство Амурской области, министерство культуры Амурской области запланировало переговоры об организации в этом году юбилейного, десятого Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства».

Также в Харбине запланированы встречи с крупными переработчиками сельхозпродукции провинции по перспективам расширения торгового и инвестиционного сотрудничества. Переговоры продлятся несколько дней и закончатся встречами губернатора Амурской области Василия Орлова с руководством провинции Хэйлунцзян.