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25января
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сегодня, 14:47 2

Делегация правительства Амурской области работает в Харбине

Официальная делегация правительства Амурской области обсуждает в Харбине вопросы транспорта, культуры, сельского хозяйства и инвестиций. В составе делегации – представители минтранса, минкультуры, минэкономразвития, минсельхоза Приамурья.

На встречах с китайскими коллегами речь пойдет о строительстве международного мостового перехода Благовещенск – Хэйхэ, о работе пунктов пропуска – действующих и будущих, которые создадут в рамках строительства трансграничных объектов.

Как сообщает правительство Амурской области, министерство культуры Амурской области запланировало переговоры об организации в этом году юбилейного, десятого Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства».

Также в Харбине запланированы встречи с крупными переработчиками сельхозпродукции провинции по перспективам расширения торгового и инвестиционного сотрудничества. Переговоры продлятся несколько дней и закончатся встречами губернатора Амурской области Василия Орлова с руководством провинции Хэйлунцзян.

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#Китай #областная власть

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    35 минут назад

    Уважаю китайских руководителей, все для страны. Мост постоят и сырье пойдет быстрее, надо еще ж/д мост чтоб еще быстрее и больше сырья за копейки брать.

  • kidman

    kidman
    7 секунд назад



    ДЕЛЕГАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЕТ В ХАРБИНЕ



    реально работает?

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