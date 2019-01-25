«Умный транспорт» начали тестировать в Свободном

Фото: Амур.инфо

25 января в тестовом режиме в перечне городов мобильного приложения «Умный транспорт» стал доступен Свободный. Это приложение помогает узнавать прогноз прибытия общественного транспорта на нужную остановку с визуализацией этой информации на карте. Скачать программу можно в Google Play Market и Apple Store.

Как сообщает пресс-служба администрации Свободного, таким образом глава города Владимир Константинов выполняет данное им обещание. Отмечается, что вопросам работы общественного транспорта в населенном пункте уделяется особое внимание. Так, было увеличено количество транспорта на отдельных маршрутах, расширено время работы в вечернее время, а до конца января планировался запуск в работу системы мониторинга транспорта на мобильных устройствах в режиме реального времени.

Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

Функционал приложения «Умный транспорт» позволяет добавлять в «Избранное» маршруты и остановки – для быстрого доступа к нужной информации. Программа подскажет ближайшую остановку общественного транспорта, проходящие через нее маршруты, направление движения и время прибытия ближайшего автобуса.

Для полноценной работы приложения на мобильном устройстве пользователя должно быть включено геопозиционирование (данные о местоположении). Технологической особенностью является то, что задержка (погрешность) в прибытии автобуса может составлять около 1 минуты – это необходимо учитывать при планировании поездки.

Отмечается, что работа приложения в тестовом режиме используется исключительно в целях ознакомления с возможностями приложения. Не исключено временное отсутствие некоторых маршрутных автобусов и остановок на карте. Работа программы будет отрегулирована в течение недели. В автобусах, как и было обещано, появятся соответствующие объявления.