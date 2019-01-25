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25января
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сегодня, 14:42 1

В Михайловском районе готовятся снять карантин по бешенству

В Михайловском районе готовятся снять карантин по бешенству
Фото: krestianin.ru

В части населенных пунктов Амурской области в ближайшее время будет снят карантин по бешенству. Об этом Амур.инфо рассказал начальник управления ветеринарии и животноводства региона Сергей Самохвалов. Речь идет о первом – Михайловском – районе, где было выявлено бешенство.

«Мы на этой неделе планируем с части населенных пунктов снимать ограничительные мероприятия, которые были наложены распоряжением губернатора. Согласно законодательству, после последнего случая выявления бешенства и при условии проведения всех необходимых профилактических мероприятий должно пройти 60 дней. Как раз эти 60 дней и прошли. Никаких новых случаев бешенства выявлено не было. Мы подготовили документы, которые проходят согласование в правительстве для того, чтобы также распоряжением губернатора снять карантин», – рассказал Сергей Владимирович.

Всего с ноября в области было зафиксировано три случая заражения бешенством среди сельхозживотных (два среди крупнорогатого скота и один у лошади), а также 12 случаев среди диких животных.

«После того как был объявлен отстрел диких животных – лис, волков, енотовидных собак, соболей – из 400 убитых животных у 12 обнаружили бешенство. Все эти случаи были до нового года, после 1 января новых случаев бешенства мы не выявляли. В итоге, если считать вместе с сельскохозяйственными животными, с ноября в регионе зафиксировано 15 случаев заражения», – добавил Сергей Самохвалов.

Подробнее о бешенстве Сергей Владимирович рассказал 24 января в интервью радио «Эхо Москвы в Благовещенске».

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#животные #здоровье

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    43 минуты назад

    Четыреста безвинных животинок убили, а я яй. Зоозащитники, где вы с цитированием закона о защите животных?

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