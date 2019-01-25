В Михайловском районе готовятся снять карантин по бешенству

«Мы на этой неделе планируем с части населенных пунктов снимать ограничительные мероприятия, которые были наложены распоряжением губернатора. Согласно законодательству, после последнего случая выявления бешенства и при условии проведения всех необходимых профилактических мероприятий должно пройти 60 дней. Как раз эти 60 дней и прошли. Никаких новых случаев бешенства выявлено не было. Мы подготовили документы, которые проходят согласование в правительстве для того, чтобы также распоряжением губернатора снять карантин», – рассказал Сергей Владимирович.

Всего с ноября в области было зафиксировано три случая заражения бешенством среди сельхозживотных (два среди крупнорогатого скота и один у лошади), а также 12 случаев среди диких животных.

«После того как был объявлен отстрел диких животных – лис, волков, енотовидных собак, соболей – из 400 убитых животных у 12 обнаружили бешенство. Все эти случаи были до нового года, после 1 января новых случаев бешенства мы не выявляли. В итоге, если считать вместе с сельскохозяйственными животными, с ноября в регионе зафиксировано 15 случаев заражения», – добавил Сергей Самохвалов.

Подробнее о бешенстве Сергей Владимирович рассказал 24 января в интервью радио «Эхо Москвы в Благовещенске».