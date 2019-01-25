Полиция: амурчане в 2018 году меньше грабили и насиловали

25 января в Благовещенске в УМВД России по Амурской области прошло заседание коллегии под председательством начальника ведомства Николая Аксенова. Основным вопросом повестки стали итоги служебной деятельности органов внутренних дел Приамурья за 2018 год.

В работе коллегии приняли участие представители правительства Амурской области, законодательного собрания региона, Амурского областного суда и других структур и ведомств.

В своем докладе Николай Аксенов отметил, что состояние преступности в январе-декабре 2018 года в Приамурье характеризовалось снижением на 5,2 % числа зарегистрированных преступлений (17 536). Снижение отмечается на большей части административных территорий области.

На 54,5 % уменьшилось количество зарегистрированных разбойных нападений, на 8,7 % – грабежей, на 50 % – изнасилований. На 7 % было меньше зарегистрировано краж, на 26,6 % – вымогательств, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Отмечается, что один из факторов, указывающих на улучшение криминальной обстановки в Приамурье, – сокращение числа преступлений с применением и использованием огнестрельного оружия. В 2018 году их количество уменьшилось на 13 % – до 40, достигнув минимального значения за последние 7 лет.

Органами внутренних дел в 2018 году было раскрыто 8 995 преступлений, 1 878 из которых – тяжкие и особо тяжкие. Пресечена деятельность и возбуждены уголовные дела в отношении 20 лидеров и активных участников организованных преступных групп.

Меры, принимаемые в области безопасности дорожного движения, благоприятно сказались на общем состоянии аварийности. На 9 человек снизилось число погибших и на 38 – травмированных в ДТП людей.

На заседании также обсуждались результаты работы следственных подразделений, эффективность работы уголовного розыска.

«Начальник УМВД потребовал от руководителей подразделений принять дополнительные меры в работе по защите бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных программ и крупных инвестиций в развитие экономики и социальной сферы, в борьбе с коррупцией, по противодействию экстремизму и организованной преступности, пресечению незаконной миграции, в комплектовании подчиненных подразделений», – пишет ведомство.

Фото: 28.мвд.рф