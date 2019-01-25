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25января
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сегодня, 14:05 12

Полиция: амурчане в 2018 году меньше грабили и насиловали

Полиция: амурчане в 2018 году меньше грабили и насиловали
Фото: ru.depositphotos.com

25 января в Благовещенске в УМВД России по Амурской области прошло заседание коллегии под председательством начальника ведомства Николая Аксенова. Основным вопросом повестки стали итоги служебной деятельности органов внутренних дел Приамурья за 2018 год.

В работе коллегии приняли участие представители правительства Амурской области, законодательного собрания региона, Амурского областного суда и других структур и ведомств.

В своем докладе Николай Аксенов отметил, что состояние преступности в январе-декабре 2018 года в Приамурье характеризовалось снижением на 5,2 % числа зарегистрированных преступлений (17 536). Снижение отмечается на большей части административных территорий области.

На 54,5 % уменьшилось количество зарегистрированных разбойных нападений, на 8,7 % – грабежей, на 50 % – изнасилований. На 7 % было меньше зарегистрировано краж, на 26,6 % – вымогательств, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Отмечается, что один из факторов, указывающих на улучшение криминальной обстановки в Приамурье, – сокращение числа преступлений с применением и использованием огнестрельного оружия. В 2018 году их количество уменьшилось на 13 % – до 40, достигнув минимального значения за последние 7 лет.

Органами внутренних дел в 2018 году было раскрыто 8 995 преступлений, 1 878 из которых – тяжкие и особо тяжкие. Пресечена деятельность и возбуждены уголовные дела в отношении 20 лидеров и активных участников организованных преступных групп.

Меры, принимаемые в области безопасности дорожного движения, благоприятно сказались на общем состоянии аварийности. На 9 человек снизилось число погибших и на 38 – травмированных в ДТП людей.

На заседании также обсуждались результаты работы следственных подразделений, эффективность работы уголовного розыска.

«Начальник УМВД потребовал от руководителей подразделений принять дополнительные меры в работе по защите бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных программ и крупных инвестиций в развитие экономики и социальной сферы, в борьбе с коррупцией, по противодействию экстремизму и организованной преступности, пресечению незаконной миграции, в комплектовании подчиненных подразделений», – пишет ведомство.

Фото: 28.мвд.рф

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#закон

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Комментарии
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  • КОВ

    КОВ
    1 час назад

    Заголовок - огонь!

  • Борис82

    Борис82
    1 час назад

    надо было добавить "друг друга". А вообще все вранье и показуха, ни хрена ни меньше преступлений. Народ нищает, а преступлений меньше. Дела уголовные не возбуждаются под любым предлогом, заявление терпилы может раз 10 сгонять в прокуратуру на доп проверку, а там уже за давностью времен уже и самому терпиле все равно и на окончательный отказной по своей заявеон ровно реагирует.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Если я амурчанин, то я в 2018 году меньше грабил и насиловал?

    Спасибо за информацию.

  • Егорий

    Егорий
    47 минут назад

    Памятник автору заголовка.

  • Егорий

    Егорий
    45 минут назад

    Амурчане в 2018 году насиловали меньше, чем хабаровчане? Или в 2018 году насиловали меньше, чем в 2017?. Уточните.

  • DrDimon

    DrDimon
    43 минуты назад

    Вот жеж блин.

    Надо в текущем году наверстывать.

    А то мне, как коренному амурчанину, стыдно.

  • Victrix

    Victrix
    41 минута назад

    Нужен прорыв....

  • vertex

    vertex
    41 минута назад

    Victrix

    Нужен прорыв....



    В ОВД "Дальний"

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    38 минут назад

    А кого осталась грабить и насиловать...государство уже и так всех нагнула и ограбило.

  • Егорий

    Егорий
    34 минуты назад

    Амурчанин28

    А кого осталась грабить и насиловать...государство уже и так всех нагнула и ограбило.



    Не надо руки опускать. Надо найти скрытые резервы.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    20 минут назад

    Выходит амурчанки сами отдавались за деньги амурчанам.

  • vertex

    vertex
    14 минут назад

    Обыкновенный медвежонок

    Выходит амурчанки сами отдавались за деньги амурчанам.



    Афро - амурчанам и прочим гостям из солнечных республик?

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