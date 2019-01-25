Девушка отложила лечение рака ради родов, но умерла вслед за ребенком

Брианна Роулингс из Сиднея, Австралия, была беременна всего 17 недель, когда ей поставили страшный диагноз. Врачи сказали 19-летней Брианне, что у неё редкая и агрессивная форма лейкемии.

Медики поставили девушку перед сложным выбором: прервать беременность или приостановить своё лечение и дать шанс малышу. Она выбрала второе и практически вдвое уменьшила шансы на выживание.

В итоге малышу всё-таки удалось увидеть этот мир. Но он родился на три месяца раньше срока. Брианне сделали экстренное кесарево сечение, так как у неё началась лихорадка и она могла умереть от боли. Несмотря на это, пациентка была без ума от радости, когда стала мамой и смогла взять своего сынишку Кайдена на руки. Но мальчик заразился кишечной инфекцией и скончался на 12 дне жизни.

«Я была очень счастлива стать матерью – всё, чего я когда-либо хотела, это иметь семью. Это было очень тяжело, долго, утомительно и больно. Хотя Кайдена больше нет с нами, он дал мне силы идти дальше», – написала Брианна у себя на странице.

Убитая горем назвала время с малышом лучшим, что с ней происходило. И теперь была вынуждена сосредоточиться на борьбе за свою жизнь. Ко всеобщему удивлению, Брианна сначала пошла на поправку и даже смогла покинуть больницу.

Но радоваться пришлось недолго. Состояние снова ухудшилось, и медики отложили пересадку костного мозга. Семья девушки начала собирать деньги на экспериментальный препарат. Но после двух инъекций Бривнна проиграла битву со страшной болезнью. Со смерти малыша прошло всего несколько месяцев, сообщает Life.ru.