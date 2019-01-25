Ветер слабый, без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 26 января

Фото: Амур.инфо

26 января в Амурской области малооблачно, без осадков. Ветер ночью подует с северо-запада, днем – с юго-запада. Его скорость – до 11 метров в секунду. Температура ночью опустится до 18...23, местами – до 33 градусов.

Днем будет минус 6...11 местами – минус 16...21. В Благовещенске ясно, без осадков. Ветер ночью будет северо-западным с переходом днем на юго-западный. Его скорость – 5-10 метров в секунду. Ночью уличные термометры покажут 16...18, днем – 5...7 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова