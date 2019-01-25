Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:30 0

Ветер слабый, без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 26 января

Ветер слабый, без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 26 января
Фото: Амур.инфо

26 января в Амурской области малооблачно, без осадков. Ветер ночью подует с северо-запада, днем – с юго-запада. Его скорость – до 11 метров в секунду. Температура ночью опустится до 18...23, местами – до 33 градусов.

Днем будет минус 6...11 местами – минус 16...21.

В Благовещенске ясно, без осадков. Ветер ночью будет северо-западным с переходом днем на юго-западный. Его скорость – 5-10 метров в секунду. Ночью уличные термометры покажут 16...18, днем – 5...7 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 276

#погода

распечатать


Общество

Татьянин день обещает быть ясным: прогноз погоды в Приамурье на 25 января
Общество

На севере морозно, на юге теплее: прогноз погоды в Приамурье на 25 января
Общество

В Амурской области потеплело: прогноз погоды на 24 января
Общество

Ясный день, без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 24 января
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь