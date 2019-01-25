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25января
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сегодня, 13:20 0

Около 7 тысяч амурчан-родителей являются должниками по алиментам

Около 7 тысяч амурчан-родителей являются должниками по алиментам
Фото: Амур.инфо

В настоящее время в Амурской области должниками по алиментным обязательствам являются около 7 тысяч родителей. 160 из них находятся в розыске. Такие цифры приводит пресс-служба УФССП России по Амурской области.

Вечером 24 января в Общественно-культурном центре Благовещенска перед спектаклем «Соседи», в котором заняты известные российские актеры, провели флешмоб «Чужих детей не бывает!», посвященный защите прав детей. Инициаторами выступили амурские приставы. Цель – привлечь внимание общественности к проблеме невыплаты алиментов и еще раз напомнить гражданам о родительском долге.

Во флешмобе приняли участие руководство управления ФССП, студенты Амурского педагогического колледжа, танцевальная группа «Ранетки» школы № 17 Благовещенска.

«Акция направлена на получение поддержки общественности в решении проблемы по взысканию алиментов. От гражданской позиции того, кто рядом с должником, во многом зависит, как будут вести себя неплательщики алиментов: жить по принципу – все только для себя или все-таки заботиться о своих детях», – отмечают приставы.

В этот же день гости ОКЦ получили от волонтеров социальные листовки, призывающие заботиться о детях.

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#дети #жизнь

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