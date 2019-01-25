В Благовещенске кража батарей обернулась убытками для злоумышленников

В Благовещенске ранее судимые мужчина и женщина взяли батареи, стоявшие возле мусорных баков. В пункте приема металлолома они сдали радиаторы за 2 000 рублей. Выкупать их пришлось уже за 12 000 рублей. Таким образом, попытка получить выгоду обернулась расходами, да еще и уголовным наказанием.

Кража произошла год назад, в январе 2018 года. Мужчина, зная, что во дворе гостиницы по улице Трудовой в Благовещенске находятся радиаторы, решил похитить их. В подельники он выбрал сожительницу. Они приехали на машине, сгрузили в багажник шесть радиаторов отопления и скрылись с места преступления.

Таким образом, действуя группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище тайно похитили два шестисекционных и четыре семисекционных радиатора отопления на общую сумму 17 920 рублей, сообщает Благовещенский городской суд.

В судебном заседании подсудимые полностью признали свою вину в совершении преступления. Во время предварительного следствия мужчина рассказал: он думал, что батареи выбросили, так как они стояли возле мусорных контейнеров. Обвиняемый решил, что батареи никому не нужны, поэтому отвез их в пункт металлоприема и сдал за 2 000 рублей.

Через несколько дней возле своей машины охранник рассказал злоумышленнику, что камеры видеонаблюдения зафиксировали кражу. Также охранник сказал, что генеральный директор гостиницы уволит его и напишет заявление в полицию, если батареи не вернут на место.

Вместе с охранником мужчина поехал в пункт металлоприема, где им сказали, что батареи увезли в другой пункт. Они отправились туда, но и там их ждало разочарование – радиаторы не нашли. Злоумышленник уже был готов купить новые батареи. Вместе с охранником они поехали в магазин стройматериалов, чтобы узнать, сколько стоят новые. А охранник позвонил директору и пообещал, что обязательно вернет украденное имущество.

На следующий день они отправились в пункт металлоприема, где все-таки нашли украденные батареи и выкупили их за 12 000 рублей. Также пришлось оплатить и доставку. А когда охранник зашел в гостиницу, чтобы отчитаться о возвращении батарей, там уже был участковый полиции.

В явке с повинной злоумышленник рассказал, что действия, которые он совершил, не являются кражей. Также он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд нашел вину подсудимых в совершении преступления. Смягчающими наказание обстоятельствами стали признание вины и раскаяние в содеянном; наличие у виновного несовершеннолетнего ребенка, в том числе детей сожительницы, оказание материальной помощи совершеннолетнему ребенку и матери-инвалиду; явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не установил.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, являются: признание вины и раскаяние в содеянном; явка с повинной; наличие у виновной малолетних детей; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления; состояние здоровье виновной; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Суд вынес приговор: оба соучастника преступления получили условное наказание на два года.