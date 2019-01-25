В Свободном уничтожили более 20 килограммов подозрительного мяса

В Свободном в ходе проверок выявили и уничтожили более 20 килограммов подозрительного мяса. Сотрудники Россельхознадзора проверили две торговые точки и нашли там 5,6 килограмма свинины и 15 килограммов мяса птицы, которые не имели сопроводительных ветеринарных документов.

На территории РФ сложилась сложная эпизоотическая ситуация по гриппу птиц и африканской чуме свиней. В связи с этим служащие областного управления Россельхознадзора проводят внеплановые проверки хозяйствующих субъектов осуществляющих деятельность по содержанию, разведению и убою свиней и птицы, хранению, производству и реализации свинины, мяса птицы и продуктов их переработки.

Отсутствие документов в двух торговых точках говорит о том, что в них торговали мясом неизвестного территориального и видового происхождения, ветеринарно-санитарного состояния.

При этом на сегодняшний день в КНР зарегистрировано 102 вспышки африканской чумы свиней, уничтожено 915 тысяч голов свиней. Согласно официальным данным международного эпизоотического бюро, в Монголии 9 января была зафиксирована первая вспышка африканской чумы свиней, а в Российской Федерации 11 января - высокопатогенного гриппа птиц Н5N1.