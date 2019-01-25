Проекты амурских студентов по соцподдержке детей выиграли в конкурсе СИБУРа

Студентки БГПУ Евгения Гарнага и Анастасия Юлых стали победительницами конкурса волонтерских проектов среди студентов «Люди, меняющие мир». Их проекты «Сказочный патруль» и «Дорога к счастью» помогут детям, оказавшимся в трудной ситуации. Организатором конкурса является компания СИБУР.

Конкурс проводится в рамках корпоративной благотворительной программы «Формула хороших дел». Накануне в Благовещенском педагогическом университете состоялось награждение победительниц.

Студентка 4 курса психолого-педагогического факультета Евгения Гарнага представила на конкурс проект «Сказочный патруль», целью которого является активизация в детях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, творческого, созидающего начала, развитие самосознания в процессе работы с уникальными сказочными историями.

«Мы со студентами нашего вуза пишем авторские сказки, придумываем иллюстрации к этим сказкам, и на основе этого разрабатываем занятия с различными заданиями для детей. С этими занятиями мы поедем в детский реабилитационный центр "Мечта! и будем проводить с разновозрастной аудиторией соответствующие занятия по сказкатерапии и арт-терапии», – рассказывает Евгения.

Еще один волонтерский проект разработала студентка третьего курса историко-филологического факультета Анастасия Юлых. Он называется «Дорога к счастью» и также ориентирован на детей, оставшихся без попечения родителей.

«Это однодневная школа с мастер-классами, лекциями, практическими занятиями и тренингами для воспитанников детских домов в возрасте от 15 до 17 лет, которые помогут им разбираться в документации, необходимой ребятам в жизни за пределами социальных учреждений. Также у нас есть профориентационное направление – мы хотим помочь ребятам понимать все образовательные возможности, представленные в Амурской области и в России. Безусловно, реализовывать такой проект будет целая команда волонтеров – юристов, медиков, координаторов», – комментирует Анастасия Юлых.

Авторы проектов-победителей получат финансовую поддержку от СИБУРа на их реализацию.

Всего на конкурс было подано 76 заявок от студентов высших и средне-специальных учебных заведений в 14 городах России: Благовещенск (Амурская область), Благовещенск (Республика Башкортостан), Владивосток, Воронеж, Дзержинск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Пермь, Стерлитамак, Тобольск, Томск, Тюмень, Уфа, Чайковский.

В список победителей вошли 15 волонтерских проектов студентов по трем приоритетным направлениям: социальная защита, благоустройство городов и охрана окружающей среды, сообщают корпоративные коммуникации ОСП ООО «СИБУР» в Благовещенске.

«СИБУР активно сотрудничает с вузами, реализует многочисленные образовательные и профориентационные проекты. Однако для нас подготовка кадров – это не только развитие профессиональных компетенций. Это еще и трансляция тех ценностей, на которых базируется корпоративная культура компании и которые важны для каждого сотрудника независимо от должности. Одна из ключевых ценностей – умение "быть человеком", проявлять сострадание и участие. Мы очень рады, что студенты наших вузов-партнеров в полной мере разделяют эту ценность с нами. Поздравляем всех победителей конкурса и желаем всем успехов в хороших делах!» – рассказала директор корпоративного университета СИБУРа Наталья Ямщикова.