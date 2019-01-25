В Ивановском районе интернат договорился об оплате за мусор не по нормативу

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В Ивановском районе школа - интернат смогла договориться об оплате за мусор с 1 апреля не по нормативам, а по фактическому образованию отходов. Организация подписала договор с региональным оператором ООО «Полигон» с 1 апреля на новых условиях. Ожидается, что это приведет к снижению суммы расходов примерно на треть.

Глава Ивановского района и главы сельсоветов в январе обратились к региональному оператору с просьбой пересмотреть запланированные ранее нормативы объемов накопления мусора для жителей сёл и организаций. Также организации хотят иметь возможность платить за мусор по факту. Ведомства рассчитывают, что это приведёт к снижению суммы оплаты за услуги.

Как сообщает газета «Амурец», первое положительное решение уже есть. Директору Ивановской школы-интерната №9 удалось подписать договор с ООО «Полигон» на новых условиях.

«Ещё в прошлом году, подавая заявку на подписание договора, мы сразу же предложили региональному оператору работать с нами по факту, а не по нормативу. Судите сами, много лет у нас стабильное количество ТКО – два контейнера в неделю. По нормативам же выходило намного больше, что автоматически означает и намного большую плату. А за что платить? За воздух? Сначала «Полигон» категорически отказывался пойти нам навстречу, ссылаясь на закон и на постановление областного правительства. Но сейчас, после долгих переговоров, не без поддержки со стороны местных властей, нам удалось составить взаимовыгодный договор», – рассказал руководитель школы.

Согласно договору, 1 апреля школа-интернат будет оплачивать счета за вывоз 88 кубических метров ТКО в год, вместо рассчитанных ранее 128.

В конце прошлого года амурские предприниматели потребовали пересмотреть нормативы за вывоз мусора. Согласно предложенным проектам договоров, расходы бизнесменов за вывоз отходов, увеличивались в разы.

В пример приводился один из крупнейших в области торговых центров. По нормативам в день обслуживается исходя из объема 6 стандартных контейнеров. При этом фактически заполняются только 4 . По новым правилам предприниматель будет оплачивать вывоз 22 контейнеров мусора в день.

После этого, глава региона принял решение отложить реализацию мусорной реформы на 3 месяца, поручил провести замеры фактически образующихся отходов и произвести корректировки.