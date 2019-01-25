В Амурской области осталось всего 13 жителей блокадного Ленинграда

Фото: ru.depositphotos.com

В Приамурье на сегодняшний день осталось всего 13 человек, имеющих нагрудный знак «Житель блокадного Ленинграда». 7 человек из них живут в Благовещенске, 3 – в Свободном и Свободненском районе, по одному – в Белогорске, Райчихинске и Тамбовском районе. Большинство амурских блокадников родились до войны.

27 января в стране отмечается День снятия блокады Ленинграда. В этот день 75 лет назад закрылась одна из самых драматичных и героических страниц Великой Отечественной войны. Зимой 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 900 дней фашистскую блокаду Ленинграда.

Почти три года жители города переносили голод и бомбежки, проявляя при этом мужество, отвагу и стойкость. Это великая годовщина в истории не только одного города, но и всей страны.

В Амурской области живут 13 человек, имеющих нагрудный знак «Житель блокадного Ленинграда», сообщает пресс-служба Амурского пенсионного фонда.

Пенсионеры, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и являющиеся инвалидами, получают два вида пенсий – страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности, согласно установленной группе.

Средний размер выплаты у них составляет более 30 тысяч рублей. Таким гражданам производится также ежемесячная выплата в сумме 2 850,26 рубля. С 1 февраля ее размер увеличится до 2 972,82 рубля. Кроме указанных выплат, пенсионеры-блокадники получают и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей.

27 января в Благовещенске пройдет памятная акция, приуроченная к 75 годовщине снятия блокады Ленинграда «Свеча памяти». В 19 часов организаторы предлагают горожанам выключить свет в помещениях, зажечь свечи и поставить их на окно, почтив тем самым память всех жителей и защитников блокадного Ленинграда. Также участникам предлагается разместить тематические фотографии с хэштегом #свечаблг2019 в сети Инстаграм.

Фото: ru.depositphotos.com