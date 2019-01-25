Китайский Новый год, песни Высоцкого, концерт памяти Лилии Рахвадзе: выходные в Благовещенске

В эти выходные в Благовещенске пройдут различные культурные мероприятия. Горожане смогут побывать на концерте «На нейтральной полосе» Александра Бобошко; посмотреть премьеру спектакля «Ленинградский дневник. Несломленные», либо сходить в ТРЦ «Острова» на праздник, посвящённый китайскому Новому году.

Суббота, 26 января

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Теремок». В театре драмы можно посмотреть спектакль «Счастливые люди», который начнется в 18:00.

В 18:00 благовещенцы смогут побывать на концерте Александра Бобошко под названием «На нейтральной полосе». В областной филармонии бард исполнит песни Владимира Высоцкого.

Воскресенье, 27 января

В 11:00 в зрительном зале ДК Профсоюзов покажут премьеру спектакля «Ленинградский дневник. Несломленные». Это спектакль о жителях города-мученика в пересказе 14-летней школьницы – по сюжету, ее личный дневник попадает в руки к детям 21 века. В рамках премьеры в холле первого этажа состоится выставка работ конкурса «Моя семья в годы Великой Отечественной войны». После спектакля все зрители смогут принять участие в акции «#75помнимблокада», которая проводится организаторами спектакля совестно с волонтёрами Ленинградской области. Автор пьесы Оксана Конюх, режиссер-постановщик Катерина Набока.

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Три поросёнка». В театре драмы в 12:00 можно посмотреть волшебную сказку «Щелкунчик-Принц», а в 18:00 здесь покажут спектакль «Искушение».

В «Старом Городе» ТРЦ «Острова» в этот же день пройдёт праздник, посвящённый китайскому Новому году. Всех гостей ждут красочные костюмы, интересное шоу, различные мастер-классы. Начало в 15:00.

В областной филармонии в 15:00 можно будет посмотреть концерт хореографического ансамбля «Мы», который называется «Что останется после меня». Он посвящен основателю и художественному руководителю ансамбля Лилии Рахвадзе. В программу концерта включены 14 восстановленных номеров, созданных когда-то при Лилии Владимировне. На сцену вместе с воспитанниками ансамбля выйдут несколько выпускников. Свои концертные номера также представят другие амурские артисты.

Пройдет в этот день и финал амурского фестиваля любительских фильмов «КинАмур». В малом зале ОКЦ в 17:00 наградят победителей.

В Центре эстетического воспитания детей 27 января состоится концерт шоу-театра «Котовасия» «Передай добро по кругу». В программе – пародии на звезд эстрады от участников коллектива, песни и танцы. Начало в 18:00.

Суббота и воскресенье, 26 и 27 января

Оба дня в спорткомплексе «Юность» будут проходить чемпионат и первенство города Благовещенска по бадминтону «Амурский волан-2019». Начало в 9:00. Около 60 спортсменов примут участие в соревнованиях. Это мальчики и девочки от 11 до 15 лет, а также взрослые спортсмены и любители от 18 до 35 лет. В соревнованиях также примут участие дети с ограниченными возможностями. 27 января после последних игр состоится награждение победителей.

Кроме того, в Благовещенске состоится региональный этап всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» среди юношей 2008-2009 годов рождения. Проходить соревнования будут с 25 по 27 января в спорткомплексе «Спартак».

Пройдут открытые чемпионат и первенство Амурской области по киокусинкай среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин (дисциплина: синкёкусинкай). Место проведения: спорткомплекс АмГУ. Торжественное открытие состоится 27 января в 12:00.