Олег Кожемяко рассказал, почему не снимал амурских чиновников за нарушения

Новый губернатор Приморского края и бывший губернатор Приамурья Олег Кожемяко в интервью сравнил все дальневосточные регионы, где он работал. Амурчане, по его мнению, более оседлый народ, который «долго присматривается».

Олег Кожемяко является губернатором уже четвертого региона. После работы в Корякском округе, Амурской и Сахалинской областях, он после выборов возглавил администрацию Приморского края. В интервью «Российской газете» Кожемяко рассказал, что у него в ближайших планах не было намерения стать губернатором края.

«Сахалин – прекрасный регион, годовой бюджет которого 174 миллиарда рублей. Субъектов с таким кошельком можно по пальцам пересчитать. Я думал доработать свой срок, потом пойти на новые выборы и года через два-три подготовить себе смену, – пояснил Олег Николаевич. – Но Приморье подхватили, стали раскачивать. И я тогда решил возвращаться».

По его мнению, главные проблемы у всех дальневосточников общие, но во всех регионах люди живут «со своей особинкой».

«В Амурской области, скажем, более оседлый народ, больше связан с землей-кормилицей. Чуть дольше присматриваются к тебе. Не сразу к себе подпускают, но если впустят, то по-настоящему. Сахалин – другая ситуация. Все-таки корни большинства сахалинцев начинаются с 1947 года, когда советский человек поехал на этот остров жить и трудиться. Есть некий синдром островитян. Приморье – мой родной край, я здесь родился и вырос, и мне здесь немножко легче. Хотя темп и ритм жизни тут быстрый и сложный, здесь больше динамики и энергетики. Возможностей тоже больше, народ заметно поактивней. Да и уровень и качество жизни в Приморье всегда были выше», – сравнил губернатор.

Олег Кожемяко считает, что дальневосточники по сравнению с жителями других регионов России менее интегрированы в жизнь своей страны. Расстояния, дорогие билеты на самолеты. «А человеку его страна, даже такая большая, как наша, должна быть доступна. В любой момент он должен быть в любой ее точке без разорения для своего бюджета», – считает Олег Николаевич.

Вспоминая работу в Амурской области, губернатор, рассказал, почему не увольнял чиновников, которых подозревали в нарушениях. В частности, в 2013 году во время сильного наводнения, жители Серышевского района считали, что путевки, выделенные на отдых в Приморье и предназначенные для детей из пострадавших домов, доставались детям чиновников. Проводилась проверка, но в возбуждении уголовного дела отказали.

«Тогда подняли шум, что чиновница из Серышева отправила своего ребенка отдыхать в лагерь. Мне сразу звонят: "Давай ее увольняй". Говорю: "Подождите, я разберусь…" Начали разбираться. У нее трое детей, один малолетний, помню, одна девочка болела. На улице, где она жила, все пострадали без исключения, в том числе и она. Перед бедой все равны. Поэтому как можно в такой ситуации отправить на отдых одних детей, а других нет? Только потому, что их мама работает в поселковой администрации? Тоже мне, нашли преступницу. Остудил горячие головы: "Ребята, успокойтесь, никого я увольнять не буду…"».

Другой пример связан с фактами избиения детей в школе-интернате. Там маленьких детей били старшие воспитанники и воспитатель. «Случилось правонарушение в одном из детских домов, мне говорят: "Увольняй министра образования". Да вы что? Где дети, там часто синяки и шишки. Тем более детдомовские дети. Министра надо увольнять за системные ошибки, а не за единичный случай, на который она никак не могла повлиять. Министр не может отвечать за каждую ситуацию в школе. Поэтому в этих делах надо быть спокойным, если хотите – мудрым. И не идти на поводу у надуманных истерик», – заявил Олег Кожемяко.