Амурчане получили 2 миллиона рублей на реализацию социально значимых проектов
С 2018 года министерству социальной защиты населения Амурской области переданы полномочия по оказанию финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). В 2018 году амурчане на реализацию своих проектов получили 2 миллиона рублей.
Конкурсный отбор проводился по 4 направлениям: социальная поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе их реабилитация и социальная адаптация; повышение качества жизни граждан пожилого возраста; повышение общественной активности ветеранов путем вовлечения их в социально значимую деятельность; профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства.
«В 2018 году министерством было проведено 2 конкурсных отбора. Первый состоялся в апреле-мае, а второй – в августе. Всего на конкурсы было подано 15 заявок, 11 из которых по итогам конкурсных отборов получили субсидии на реализацию социально значимых проектов. Всего на предоставление субсидий СОНКО министерством социальной защиты населения в 2018 году было направлено 2 миллиона рублей», – рассказала министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева.
Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, при выборе победителей конкурса социально значимых проектов среди СОНКО особое внимание уделялось актуальности проектов и пользе для жителей Приамурья, а также возможным перспективам дальнейшего развития проектов.
Субсидии получили:
- 1. Амурская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», проект «Приамурье, доступное для всех».
- 2. Амурская региональная общественная организация «Клуб конного туризма "КонТур"», проект «Лошади для здоровья».
- 3. Амурская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», проект «Повышаем активность – развиваем мобильность».
- 4. Некоммерческое партнерство «Туристы Амура», проект «Юные туристы».
- 5. Амурская региональная общественная спортивная организация «Конноспортивный клуб "Аллюр"», проект «Оздоровление людей энергией лошадей».
- 6. Благовещенская городская общественная организация «Ассоциация пожилых людей», проект «1 областной фестиваль танцевально-оздоровительных клубов "Серебряный возраст"».
- 7. Амурское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», проект «Молодую душу возраст не затмит!».
- 8. Благовещенская городская общественная организация по декоративно-прикладному творчеству «Аллея мастеров», проект «Для творчества открыты все границы!».
- 9. Амурское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, проект «73-й годовщине Великой Победы – достойную встречу».
- 10. Амурское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», проект «30-летие вывода советских войск из Афганистана».
- 11. Амурское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», проект «Профильная смена для замещающих семей "Семейная мозаика"».
В 2019 году на предоставление субсидий СОНКО по линии министерства социальной защиты населения в 2019 году планируется направить также 2 миллиона рублей.
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