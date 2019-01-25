Амурчане получили 2 миллиона рублей на реализацию социально значимых проектов

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С 2018 года министерству социальной защиты населения Амурской области переданы полномочия по оказанию финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). В 2018 году амурчане на реализацию своих проектов получили 2 миллиона рублей.

Конкурсный отбор проводился по 4 направлениям: социальная поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе их реабилитация и социальная адаптация; повышение качества жизни граждан пожилого возраста; повышение общественной активности ветеранов путем вовлечения их в социально значимую деятельность; профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства.

«В 2018 году министерством было проведено 2 конкурсных отбора. Первый состоялся в апреле-мае, а второй – в августе. Всего на конкурсы было подано 15 заявок, 11 из которых по итогам конкурсных отборов получили субсидии на реализацию социально значимых проектов. Всего на предоставление субсидий СОНКО министерством социальной защиты населения в 2018 году было направлено 2 миллиона рублей», – рассказала министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, при выборе победителей конкурса социально значимых проектов среди СОНКО особое внимание уделялось актуальности проектов и пользе для жителей Приамурья, а также возможным перспективам дальнейшего развития проектов.

Субсидии получили:

1. Амурская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», проект «Приамурье, доступное для всех». 2. Амурская региональная общественная организация «Клуб конного туризма "КонТур"», проект «Лошади для здоровья». 3. Амурская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», проект «Повышаем активность – развиваем мобильность». 4. Некоммерческое партнерство «Туристы Амура», проект «Юные туристы». 5. Амурская региональная общественная спортивная организация «Конноспортивный клуб "Аллюр"», проект «Оздоровление людей энергией лошадей». 6. Благовещенская городская общественная организация «Ассоциация пожилых людей», проект «1 областной фестиваль танцевально-оздоровительных клубов "Серебряный возраст"». 7. Амурское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», проект «Молодую душу возраст не затмит!». 8. Благовещенская городская общественная организация по декоративно-прикладному творчеству «Аллея мастеров», проект «Для творчества открыты все границы!». 9. Амурское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, проект «73-й годовщине Великой Победы – достойную встречу». 10. Амурское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», проект «30-летие вывода советских войск из Афганистана». 11. Амурское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», проект «Профильная смена для замещающих семей "Семейная мозаика"».

В 2019 году на предоставление субсидий СОНКО по линии министерства социальной защиты населения в 2019 году планируется направить также 2 миллиона рублей.