Амурские семьи, решившие продлить ежемесячную выплату из маткапитала, ждут в ПФР

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Семьи Амурской области, которые решили продлить ежемесячную выплату из материнского капитала, должны обратиться в Пенсионный фонд с повторным заявлением. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление и пакет документов на ее назначение. В январе годичный срок выплаты заканчивается у 55 амурских семей, из них только 9 обратились за ее продлением.

С 1 января снизился порог нуждаемости для назначения ежемесячной выплаты из средств маткапитала. Если в 2018 году претендовать на соцподдержку могли семьи, чей среднедушевой доход составлял 18 276 рублей, то теперь планка снизилась до 18 039 рублей. Это произошло из-за статистического снижения прожиточного минимума в текущем году, который используется для расчетов. В пересчете на всех членов семьи максимальный месячный доход для 4 человек (родители и два ребенка), дающий им право в 2019 году на ежемесячную выплату, составит 72 156 рублей, из 3 человек (мама и два ребенка) – 54 117 рублей.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и другое. Все эти суммы должны быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных от ПФР. Не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, если ребенок, в связи с рождением которого возникло право на маткапитал, находится на полном государственном обеспечении или если в отношении этого ребенка мама лишена родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в МФЦ или в Пенсионный фонд в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Вместе с заявлением семья предоставляет только личные документы – справки с места работы, учебы детей, сведения из военкомата и так далее, а также согласие на обработку персональных данных. Все остальные сведения из органов соцзащиты, Фонда социального страхования, Центра занятости населения и других ведомств Пенсионный фонд запрашивает самостоятельно.

Для амурских семей, которые обратятся за назначением ежемесячной выплаты в 2019 году, включая семьи, которые обратятся за ее продлением, размер составит 11 909 рублей. Он также немного уменьшился из-за снижения прожиточного минимума. Для тех же, кому выплата назначена в 2018 году, в течение 12 месяцев сохранится сумма 11 979 рублей. Деньги могут быть направлены на любые нужды семьи.

Средства перечисляются на счет владельца сертификата в российской кредитной организации, а сумма капитала будет уменьшаться. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.

Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей. Ближайшая индексация запланирована не ранее чем на 2020 год, сумму планируется увеличить до 470 тысяч рублей.