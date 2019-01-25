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сегодня, 10:03 0

В Завитинске пассажир напал на водителя такси и завладел его автомобилем

В Завитинске пассажир напал на водителя такси и завладел его автомобилем
Фото: ru.depositphotos.com

В Завитинске на днях случилось происшествие с водителем такси. На него напал пассажир и завладел автомобилем. Позже машину нашли сгоревшей, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Ночью 23 января в дежурную часть ОМВД России по Завитинскому району обратился мужчина 1968 года рождения, работающий водителем такси. Амурчанин сообщил, что пассажир с применением насилия завладел его автомобилем Daihatsu Mira и скрылся.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Спустя некоторое время похищенный автомобиль был обнаружен сгоревшим.

По данному факту возбудили уголовное дело. «Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемого», – сообщили в ведомстве.

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#Завитинск #происшествия

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