В Благовещенске массово эвакуируют людей из учреждений образования и торговли (фото,видео)

Фото: Амур.инфо. Здание АмГУ

Обновлено: 12:36



В Благовещенске проходит эвакуация из зданий массового скопления людей. Эвакуировали учеников и педагогов сразу нескольких школ, высших учебных заведений, зданий торговли. Информация постоянно дополняется.

К данной минуте сообщают об эвакуации из школ № 2, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24 (Белогорье), 26, 27, 28, школ поселков Чигири и Моховой Пади; из торгового центра «Флагман»; АмГУ; ДальГАУ; колледжа культуры; главного корпуса АГМА, Амурской ярмарки; БГПУ.

По имеющимся сведениям, около 9 часов утра в торговом центре «Флагман» получили электронное письмо. Содержание послания неизвестно, однако после его получения из здания эвакуировали более 100 человек. На месте работали кинологи с собаками.

«Что происходит я не знаю, нас просто всех эвакуировали, всю школу. Мы сейчас дали сообщение родителям, чтобы они забрали детей. Только начался второй урок, в 9:05 это было, прозвенел долгий звонок – сигнал, что надо покинуть здание. Мы быстро одели детей и вышли, вещи все остались в классе», – рассказала педагог школы № 5.

«У меня ребенок в 12-й школе учится. В 9:15 дочь позвонила, сказала, что есть сообщение о ложном минировании школы, всех эвакуируют. Они успели только забежать взять куртки. Портфели остались в школе. Говорит, приехали люди из МЧС, ФСБ. Начальную школу эвакуировали в 50-й детский сад. Сказали, что занятий не будет уже сегодня», – рассказала мама одной из учениц школы № 12.

Позднее стало известно, что сигнал о необходимости эвакуации поступил в областную клиническую больницу. Там эвакуировали пациентов. а кинолог с собакой проверял здание.

«Пациентов эвакуировали в актовый зал, организованы посты медицинской помощи, организовано питание для больных инсулинозависимых. Ждем отбоя», – сообщили в областной клинической больнице.

Амур.инфо обратилось за комментарием в правоохранительные органы. «Проведение проверок по факту ложного минирования находится на контроле прокуратуры Амурской области», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее по всему Дальнему Востоку прокатилась серия ложных минирований различных зданий во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске.

Как сообщало Амур.инфо, в 2017 году по стране прокатилась целая волна ложных минирований, которая добралась до Благовещенска в середине сентября. Тогда поступили сообщения о заминированных зданий мест массового скопления людей. Информация не подтвердилась. Позднее стало известно, что большинство анонимных звонков о минировании поступало с Украины.