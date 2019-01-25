Чиновница, заявившая о том, что женщинам после 30 не нужны деньги, живет богато

Чиновница Новгородской областной думы Елена Писарева заявила, что «после 30 лет женщина понимает, что ей деньги не нужны, а нужен малыш». Так она аргументировала отказ в денежном поощрении в 100 тысяч рублей тех, кто рожает после 29 лет. Сама чиновница в 2017 году заработала более двух миллионов рублей. Кроме того, депутат имеет квартиру площадью более 84 квадратных метров.

Ставшая известной после высказывания о россиянках, которым не нужны после 30 лет деньги, спикер Новгородской областной думы Елена Писарева в 2017 году заработала 2 миллиона 147 тысяч рублей. Об этом говорится в опубликованных сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами думы за 2017 год.

Ее супруг за тот же период заработал 826 тысяч рублей. У него есть земельный участок площадью 1 500 квадратных метров и легковой автомобиль Mazda CX-5.

В 2016 году Елена Писарева заработала 2 миллиона 527 миллионов рублей. При этом доход ее супруга был намного скромнее – 487 тысяч рублей. Но за ним тогда числилась другая машина – Opel Meriva.

В 2015 году доход Писаревой был намного выше. Тогда он составил почти 6 миллионов рублей.

Женщина стала известной после того, как прокомментировала решение в отказе выплат на первого ребенка новгородкам старше 29 лет.

Депутаты Новгородской облдумы, одобрили региональный проект «Первый ребенок», предусматривающий выплату 100 тысяч рублей россиянкам моложе 30 лет.

«Проект областного закона направлен на стимулирование рождаемости первых детей женщинами в возрасте до 29 лет включительно. Установление регионального капитала в размере 100 тысяч рублей будет способствовать решению наиболее важной проблемы большинства молодых семей – улучшению жилищных условий», – заявила спикер новгородского парламента Елена Писарева.

Согласно закону, выплату могут получить лишь те родители, которые проживали на территории Новгородской области не менее года до появления ребенка на свет. Кроме того, средства будут начислены лишь после того, как первенцу исполнится полтора года. Закон вступил в силу и распространяется на детей, рожденных после 1 января 2019 года.

«Мы с вами четко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить», – считает 52-летняя Писарева.

Это не первый раз, когда чиновники высказываются о том, что определенным группам россиян финансовая помощь не очень-то и нужна и прожить можно на очень скромные средства. Сами они отнюдь не бедствуют. После скандальных высказываний их ждала отставка или увольнение по собственному желанию, сообщает «Газета.ру».

Так, в прошлом году уже экс-руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство «ничего не должно» подрастающему поколению. Она уточнила, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, которое не просило их рожать.

При этом из ее декларации выяснилось, что за 2017 год она заработала более полутора миллионов рублей. Годом ранее ее годовой доход и вовсе составил 4 миллиона 250 тысяч рублей.

Кроме того, в собственности у чиновницы, в частности, два земельных участка совокупной площадью около 1 500 квадратных метров, квартира площадью 116 квадратных метров и гараж.

Глацких также владеет двумя автомобилями – Mercedes-Benz ML 350 и Лада 212140.

В свою очередь, теперь уже экс-министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова помимо заработной платы получала из бюджета материальную помощь – ежегодно по 200 тысяч рублей. Напомним, она была уволена из-за слов о том, что 3,5 тысячи рублей в месяц достаточно для проживания, если питаться «макарошками».

В 2017 году Соколова задекларировала доход в 2 миллиона 296 тысяч рублей. Она также указала, что владеет жилым домом и приусадебным участком, а также квартирой.