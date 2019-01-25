Бывшая жена Цеповяза отняла у него более 4 миллионов рублей

Кущевский районный суд на Кубани вынес решение о взыскании с осужденного Вячеслава Цеповяза более четырех миллионов рублей в пользу его бывшей супруги Натальи Стришней. Цеповяз отбывает заключение в колонии № 3 в Амурской области.

Это половина совместно нажитых денежных средств, присвоенных Цеповязом.

«Суд удовлетворил иск о взыскании 4,3 миллиона рублей с Цеповяза в пользу Стришней, это в рамках дела о расторжении брачного договора, заявление было подано еще летом. Более 8 миллионов рублей были арестованы на счетах, это совместно нажитое имущество. Адвокат Цеповяза получил эти деньги по доверенности, не уведомляя бывшую супругу. Мы добились взыскания половины этой суммы», – рассказал адвокат Стришней Эдуард Чургулия.

Ранее Цеповяз подал к бывшей жене Наталье Стришней иски на 640 миллионов рублей, в том числе два иска о взыскании аренды платы с ОПХ «Сила Кубани» на 32 миллиона и 9 миллионов рублей соответственно. Кущевский районный суд отказал ему в удовлетворении иска на 32 миллиона, а иск о взыскании 9 миллионов удовлетворил частично. Таким образом, Вячеславу Цеповязу будет выплачено 4,139 миллиона рублей.

В июле 2018 года суд отказал Вячеславу Цеповязу в аннулировании брачного контракта с Натальей Цеповяз, согласно которому женщина получила права на все имущество супруга, в том числе на ОПХ «Слава Кубани» пахотной площадью 14 тысяч гектаров.

Вячеслав Цеповяз был подельником главаря банды Сергея Цапка, которая много лет орудовала в Кущевском районе Краснодарского края, сообщают «Кубанские новости». В конце 2010 года бандитов арестовали после убийства 12 человек, совершенного в станице Кущевской. Главарь банды Сергей Цапок был осужден пожизненно и умер в СИЗО летом 2014 года. Вячеслава Цеповяза приговорили к 20 годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Вячеслав Цеповяз прославился в интернете после публикации в сети фотографий с крабами и шашлыками, которые он ел, находясь в колонии. В колонии провели проверку и возбудили уголовное дело.