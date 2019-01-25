Мошенники предлагали амурчанке заплатить сто тысяч рублей, чтобы «спасти» внука

На жительницу Свободного вышли мошенники. Злоумышленники обманом пытались получить от нее крупную денежную сумму, но женщина не поддалась на уловку. Сейчас этим случаем занимается полиция.

В полицию Свободного обратилась жительница города 1938 года рождения. Она сообщила, что неизвестные обманным путем пытались похитить у нее деньги.

Амурчанке позвонил неизвестный и сообщил, что ее внук, управляя автомобилем, якобы совершил наезд на девушку, и она получила травмы. Звонивший пояснил, как можно решить проблему и избежать ответственности «виновнику аварии» – надо заплатить сто тысяч рублей. Затем мужчина передал трубку другому человеку, который представился внуком амурчанки. Во время разговора с ним женщина поняла, что ее обманывают – голос мужчины не был похож на голос ее внука. Кроме того, женщина знала, что автомобиль родственника находится на ремонте. Она сообщила злоумышленникам, что никаких денег переводить им не собирается, после чего обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, по факту покушения на мошенничество было возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, устанавливаются лица, причастные к преступлению.