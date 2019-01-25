У россиян оказалось рекордным количество свободных денег: обзор прессы

Как делается обычный переворот в стране; для чего парень купил водонапорную башню 1895 года; как отличить краба-мужчину, от краба-женщины. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

«Российская газета» поставила в тупик прямолинейным заявлением о том, что у россиян по итогам прошлого года рекордным оказалось количество свободных денег. В кошельках у жителей городов с населением от 100 до 500 тысяч человек без дела лежат 24 тысячи 200 рублей! Эксперты причину явления видят в росте доходов. Прочитав, подумал о том, что либо большинство из нас – не россияне, либо, как минимум, не жители города с населением от 100 до 500 тысяч человек.

Также в номере

Но доходы – не самый главный материал главной газеты страны. Думаю, что главным можно считать тот, в котором рассказывается, как делается обычный переворот (речь о Венесуэле) – он потому и размещен на первой полосе. Написано: «Переворот в Венесуэле готовился давно и тщательно, на это указывает срежиссированность действий всех участников».

И отвлекаясь от мыслей о доходах, подумал о том, что Венесуэлу мы конкретно проморгали. Учитывая еще и то количество весьма влиятельных стран, которые поддержали новоявленного самопровозглашенного президента.

Вам статья

Далее – «Российская газета-Неделя». Здесь рассказывается о парне, который купил водонапорную башню, построенную в 1895 году, и сейчас занимается ее ремонтом. Уже 7-й год. Знакомые вертят пальцем у виска и говорят, мол, за деньги, уже потраченные на восстановление, можно было взять приличный особняк с приличным участком! Парень соглашается и, улыбаясь, отвечает, что тогда у него не было бы жилья со столетней историей! Не у нас это, в Томске.

На этом статьи о чудаках исчерпаны. И я, взяв на заметку материалы о писателе Павле Бажове и о книге о «Песнярах», переключаюсь на «Амурскую правду».

Очень интересно

В «Амурской правде» самым интересным мне показался материал Натальи Фадеевой (да простят меня ее коллеги), посвященный Дню студента – сегодня ведь Татьянин день. В канун праздника журналист прошлась по аудиториям БГПУ вместе с ректором – Верой Щекиной, вспоминавшей о своём студенчестве. Помимо прочего, Вера Витальевна рассказала, как однажды на практике встретилась с медведем. Прочитав, узнаете, как нужно вести себя с хозяином тайги.

На посошок

Ну и «Комсомольская правда» – должны же мы закончить обзор чем-то этаким, да? Здесь пишут о том, что население России сократилось. О том, отдадут или не отдадут Курилы (а вы как думаете?). О том, что обманутый муж Собчак Виторган сломал нос обманщику Богомолову (вроде и еще что-то сломал, но я не дочитал). Еще о том, как и кто вырубает русскую тайгу.

И все-таки найду ли я что-то такое этакое? Ну не пересказывать же о том, что Путин вышел в виртуальную реальность?! Он же все равно назад потом вернулся.

И вот листаю газету, листаю, много чего интересного, про того же хозяина «Дружка», например. Он теперь, как таблица умножения, – все его знают.

И все-таки докопался до этакого! Есть в газете маленькая «изюминка» в которой раскрывается секрет, как отличить краба-мужчину, от краба-женщины. Сохраню интригу – поищите сами!