Ученые рассказали о масштабном «ледяном цунами» на реке Бурея

Фото: rgo.ru (правый берег реки Бурея. Фото А.Н. Махинова)

Ученые Сибирского и Дальневосточного отделения РАН провели наземное обследование оползня, перекрывшего русло реки Бурея в Хабаровском крае. Был подтвержден факт образования масштабного «ледяного цунами» на участке протяженностью около 25 километров. Лед толщиной 20-25 сантиметров здесь оказался полностью взломан и частично выброшен на берег. Глубина воды в этой части реки составляет 65-70 метров при ширине русла 400-500 метров.

По данным, полученным от заместителя директора Института водных и экологических проблем ДВО РАН Алексея Махинова, высота заплесков воды в районе оползня составляла от 15 до 40 метров. Максимальный уровень был достигнут в излучине реки Средний Сандар – 60 метров. Динамическое воздействие мощного потока воды с обломками льда привело к полному уничтожению растительного и частично почвенного покрова, сообщает пресс-служба Новосибирского областного отделения Русского географического общества.

«Для России возникновение такого значительного цунами, порожденного обвалом берегового склона, является редким событием. Однако в мировом масштабе подобные явления возникают достаточно регулярно, – рассказал Вячеслав Гусяков, заведующий лабораторией математического моделирования волн цунами Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, член Новосибирского отделения РГО. – Только за последние два десятилетия в каталог цунами внесено пять подобных случаев: Гренландия (2000 год, высота заплеска – 50 метров), Аусен-Фьорд, Чили (2004 год, 60 метров), Чехалис-Лейк, Канада (2007 год, 38 метров), Айси-Бей, Аляска (2015 год, 190 метров), Гренландия (2017 год, 90 метров)».

Вячеслав Гусяков отметил, что в результате возникновения водной волны произошло повреждение леса и почвенного покрова по берегам Буреи. Береговой лес, основу которого в этом районе составляет лиственница и береза, был вырван с корнем, от больших деревьев сохранились только остатки расщепленных пней. Вдоль границ заплеска остались завалы из поваленных деревьев и кусков льда. При обратном стоке воды с крутых склонов образовались многочисленные промоины и размывы грунта.

«Все эти эффекты вполне укладываются в общую картину воздействия цунами на берега, которая фиксируется при полевых экспедиционных обследованиях последствий цунами в различных районах побережья Мирового океана», – подчеркнул Вячеслав Гусяков.

Как отмечает пресс-служба Новосибирского областного отделения РГО, в настоящий момент перепад уровня воды Бурея в районе оползня составляет около 5 метров, увеличиваясь со стороны верхней части примерно на 5 сантиметров в день. Со стороны нижней части идет понижение уровня на 1-2 сантиметра в день, как результат сработки воды из водохранилища.

После выполнения взрывных работ и стабилизации гидрологической ситуации на этом участке Бурейского водохранилища планируется проведение еще одного экспедиционного обследования, которое может состояться в конце февраля – начале марта. Однако полное изучение последствий возникновения оползня и воздействия порожденной им цунамиподобной волны на берега водохранилища будет возможным только в первой половине июня, после окончания весеннего паводка и исчезновения ледяного покрова.

Как сообщало Амур.инфо, в середине декабря 2018 года в Верхнебуреинском районе Хабаровского края в 70-80 километрах от села Чекунда произошел сход грунта с сопки объемом 34 миллиона кубометров, который перекрыл русло реки. Президент РФ Владимир Путин распорядился привлечь к ликвидации затора силы и средства Минобороны. В операции задействованы подразделения железнодорожных войск и отдельной инженерно-саперной бригады Восточного военного округа. Работы проводятся в сложнейших погодных условиях – при низкой температуре, высокой влажности и сильном ветре.

22 января военные произвели взрыв в 10 тонн тротила при расчистке реки Буреи. Это позволило пробить затор на 3,5 метра в глубину. 24 января сообщалось, что на Бурее подготовили 100 шурфов для подрыва второго слоя скальной породы.