Гороскоп на 25 января: Стрельцам стоит быть осторожными, у Львов великолепный день

Восход Солнца: 08:13

Заход Солнца: 17:10

Солнце в Водолее.

Овен. Овнам в пятницу могут поступить лживые сведения, и тогда принимаемые вами решения могут оказаться напрасными. Чтобы минимизировать негатив, постарайтесь ограничить свое информационное пространство только самыми необходимыми контактами.

Телец. Сегодняшний день принесет Тельцам море позитива. Стоит также восстановить старые контакты с людьми, которые Вам очень дороги.

Близнецы. Вам не стоит отказываться от материальной помощи, которую предлагает друг или родственник. Если ваше положение не безоблачное, то эти деньги помогут Вам улучшить и приумножить материальное положение в ближайшем будущем.

Рак. Звезды обещают Вам приятный во всех смыслах день, но на дороге нужно быть осторожнее. Не шугайтесь тех, кто может помочь на данном этапе.

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Лев. Великолепный день — за что такое счастье? Не спрашивайте. Просто принимайте с благодарностью подарки судьбы и не ищите подвоха.

Дева. Сегодня судьба дает Девам отличный шанс если и не озолотиться, то поправить свое финансовое положение. Премии, возврат долга или помощь близких - все это сегодня ждет дев.

Весы. Если вы оказались в тупике, свет в конце туннеля забрезжит вечером, но развивать бурную деятельность стоит лишь в самом необходимом экстренном случае.

Скорпион. Некоторых представителей данного знака ждет новая любовь или очень интересное знакомство, которое может оказаться очень перспективным.

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Стрелец. Нужна осторожность в делах. Даже если вы занимаетесь тем, что вам привычно и хорошо знакомо, неожиданности и сюрпризы не исключены.

Козерог. Вам придется постоянно опираться на интуицию, чтобы принимать верное решение в жизни. События развиваются не по такому сценарию, какой вам нравится, но ничего не поделать, придется с этим смириться.

Водолей. Все проблемы, которые вы копили, обрушатся сегодня на Вас. Но это не повод унывать, самое время привести все в полный порядок и после этого хорошо отдохнуть.

Рыбы. В пятницу Рыбам стоит составить план на ближайшее будущее. От того, как Вы проработаете все мелочи сегодня, зависит не только Ваша судьба, но и близких.

Астролог: Вальдемар Небоходцев