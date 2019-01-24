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24января
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На предприятии, управляющем космодромом Восточный, назначен гендиректор

На предприятии, управляющем космодромом Восточный, назначен гендиректор
Фото: russian.space

24 января Андрей Охлопков был признан победителем конкурса на должность генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Решение принято членами комиссии конкурса единогласно, он проводился Роскосмосом.

На сайте ЦЭНКИ сообщается, что Андрей Васильевич родился в 1961 году. Окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск и Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Кандидат технических наук.

Отмечается, что Андрей Охлопков имеет большой опыт работы на предприятиях ракетно-космической отрасли. Руководил работами по строительству и созданию наземной инфраструктуры космодрома Восточный, участник первого запуска с космодрома.

ФГУП «ЦЭНКИ» – одно из основополагающих предприятий аэрокосмической отрасли России (входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Специализируется на создании наземной космической инфраструктуры и управляет космодромами.

В июне 2018 года Амур.инфо сообщало об увольнении руководителя ЦЭНКИ Рано Джураевой. Исполняющим обязанности гендиректора предприятия тогда назначили Андрея Охлопкова.

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