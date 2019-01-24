Судьбу долгостроя ДВО РАН в центре Благовещенска обсудили в городской Думе

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По мнению горожан, постройка создает опасность для подростков, которые туда проникают, и портит вид города. Так совпало, что жалоба от горожан поступила в Думу вскоре после того, как о желании получить долгострой в областную собственность заявил амурский губернатор Василий Орлов.

«Жители не исключают, что доступность территории может привести к трагическим последствиям. Кроме того, жители обращают внимание на то, что объект находится в непосредственной близости к центру города и неприглядный вид этой территории портит впечатление гостей Благовещенска», – отмечает председатель комитета по экономике, собственности и ЖКХ благовещенской городской Думы Александр Вишневский.

Претензию благовещенцев по поводу здания рассмотрели на комитете городской Думы. На него пригласили представителей Академии наук и Росимущества.

«То, что там написано, это ложь. У нас за 2 года было два случая, когда там появлялись подростки. В обоих случаях была вызвана милиция. Для того чтобы попасть на этот объект, нужно перелезть через забор и разрезать сетку. Ну, извините, так можно влезть в любую квартиру», – говорит директор Института геологии и недропользования ДВО РАН Андрей Сорокин.

От вопроса безопасности перешли к перспективам стройки. Здание института ДВО РАН на пересечении улиц Калинина и Зейской начали строить еще в 1985 году. В 1994 году работы прекратились, так как перестали поступать федеральные средства. После нулевых из долгостроя хотели сделать жилой дом, но ученые отказались. Без этого здания, которое принадлежит российскому Министерству науки и высшего образования, они не видят будущее амурской науки. Только в нем поместится все их оборудование. Городские депутаты предложили ученым отдать территорию и строиться в другом месте, которое им предоставят.

Андрей Сорокин с этим категорически не согласен. Он говорит, что переезд обойдется в 230-240 миллионов рублей. «Город готов выдержать это? Думаю, что нет», – отмечает директор института.

У депутатов свои доводы: когда достроится комплекс, непонятно. По их мнению, ученые много лет бездействуют. А на этой территории – почти 8 тысяч квадратных метров – могли бы построить другие объекты – торговые, спортивные комплексы.

Андрей Сорокин признался: сроков, когда им выделят деньги на завершение строительства, у него нет. Но ученые не бездействуют. В декабре директор института обсудил проблему долгостроя с министром высшего образования страны Михаилом Котюковым. Тот в свою очередь встретился с главой Приамурья и рассказал, что в ближайшие три года средства на строительство здания в министерстве не предусмотрены.

«Я со своей стороны пообещал руководству ДВО РАН: в том случае, если они нам передадут имущество в областную собственность и мы его выставим на торги, отдадим какому-то собственнику с условием, что он там реализует какой-то инвестиционный проект, то мы, в свою очередь, после того как у них появится финансирование, найдем достойный земельный участок. У нас, слава богу, земли много. И предоставим ДВО РАН участок бесплатно», – отмечал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Однако были и те, кто встал на сторону науки, предложив обратиться за содействием к министру по развитию Дальнего Востока, федеральному министерству экономического развития. Самой Гордуме – обратиться в РАН и достроить это здание, как когда-то «Бастилию» – нынешний ОКЦ.

«Если мы хотим быть столицей Амурской области, то, наверное, мы должны быть заинтересованы в том, чтобы у нас такие учреждения функционировали в полном объеме. Почему в центре города у нас должны только строиться торговые центры и прочее? А здесь речь идет о научном учреждении», – говорит председатель комитета по социальным вопросам, молодежи и детства благовещенской городской Думы Оксана Чупрова.

Некоторые даже предположили, что у администрации есть определенный интерес к этой земле.

«Четко идет отторжение этого участка. Почему не помочь достроить? Те же самые вложения могут быть, главное – начать. Мое личное мнение, рекомендация как депутата администрации – помочь, содействовать», – сказала депутат благовещенской городской Думы Елена Синькова.

«Позиция администрации города – мы не хотим эту землю перепрофилировать для нужд города. Но мы понимаем, что если там не будет в следующие 25 лет чего-то построено, то, наверное, для города это будет хуже», – высказался заместитель мэра Благовещенска Игорь Берлинский.

В положение ученых вошло и областное управление Росимущества.

«Скорее всего, этот вопрос не рассматривался или затянулся в связи с тем, что ведомства менялись. Потому что раньше была Академия наук, потом ФАНО, теперь Министерство науки и высшего образования. И это происходит за короткий срок. Министерство науки и высшего образования является сейчас тем органом, который уполномочен распорядиться данным земельным участком», – говорит начальник отдела управления и распоряжения земельными участками управления Росимущества Амурской области Анна Шигина.

Ученые дали присутствовавшим согласие рассмотреть другие предложенные варианты зданий в перспективе. Депутаты – помочь науке. Андрей Сорокин отметил, что на достройку объекта нужно полмиллиарда рублей. Когда объект будет готов, ученые покинут два здания, в том числе бывшие торговые ряды «Мавритания», и передадут их городу. Еще при институте планируют построить музей динозавров. В феврале они ожидают у себя комиссию, и если конкретных решений по объекту не будет, демонтируют недострой.