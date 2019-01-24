Зиму в Белогорске проводят шествием, боями на бревнах и метанием валенок

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В Белогорске началась подготовка к Масленице. Оргкомитет под председательством замглавы по соцполитике Галины Бурмистровой обсудил организацию предстоящих народных гуляний. Участниками встречи стали руководители структурных подразделений администрации в сфере культуры, образования, спорта, экономики.

«Масленичные гуляния в народном календаре выпадают на 10 марта, – отметила замглавы. – Однако подготовку к общегородскому мероприятию начинаем уже сейчас с тем, чтобы внести что-то новое, то, чего раньше еще не организовывали, но с учетом народных традиций. В 2018-м году, помните, устраивали массовое перетягивание каната на приз главы Белогорска в килограмм икры и блины. Так определяли территории для благоустройства в рамках программы по созданию комфортной среды. В этом году стоит задача вновь удивить».

Как поведали работники культуры, основное мероприятие состоится на центральной площади города. Если ранее все действо сосредоточивалось на сцене, то отличительной чертой предстоящих гуляний станет интерактивность и многоплощадность. Каждый, уверены организаторы праздника, найдет себе развлечение по душе.

«Безусловно, предусмотрены концертные номера, перетягивание каната, поднимание гири, бои на бревнах, метание валенок, ярмарка мастеров, – перечислила планируемые забавы директор ЦКР Татьяна Леснова. – Попробуем в этом году и конкурс для белогорских силачей по тяге автомобиля с места. Традиционным станет, конечно, сжигание чучела Масленицы».

В ходе обсуждения участники встречи приняли решение и об организации еще одного действа – костюмированного масленичного шествия.

«Парад Дедов Морозов при открытии новогоднего городка показал, что шествие – одна из форм культурно-массовых развлечений, которая белогорцам интересна и близка по духу, – отметила Галина Бурмистрова. – К участию в шествии на Масленицу можно пригласить всех желающих, без возрастных ограничений. Единственное условие – наличие костюма. А вот какого, белогорцы пусть решат сами. Главное, чтобы он был тематическим, народным, относящимся к проводам зимы».

Положение о предстоящем шествии, конкурсах в скором времени будет размещено на сайте белогорск.рф, в разделе «Культура – фестивали, конкурсы», сообщает пресс-служба администрации Белогорска.