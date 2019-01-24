Руководитель футбольной лиги «Амурец» дал мастер-класс шимановским футболистам

Фото: amurobl.ru

В Амурской области продолжается реализация программы развития детского футбола. 24 января в Шимановске руководитель детской футбольной лиги «Амурец» Анатолий Кулик провел мастер-класс для воспитанников местных секций.

В городе под руководством тренера Сергея Маскакова занимается футболом более 50 детей в возрасте от 9 до 14 лет.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, заместитель министра спорта региона Евгений Лобанов вручил юным футболистам комплект мячей.

В марте в Благовещенске запланирован масштабный семинар для тренеров. В нем уже подтвердили участие 35 наставников из Приамурья, а также специалисты из Хабаровска и Биробиджана. В рамках работы лиги «Амурец» семинары для тренеров и мастер-классы для воспитанников секций пройдут в ближайшем будущем в Свободном и Завитинске.