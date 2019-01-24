В Приамурье «жилищные» выплаты получили 13 молодых семей и специалистов в селах

Министерство сельского хозяйства Амурской области подвело итоги реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Благодаря ей молодые семьи и специалисты в селах обеспечиваются жильем.

Реализация подпрограммы осуществлялась по следующим направлениям:

– улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов;

– развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

– грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, в строительстве жилых домов участвовали 6 районов региона – Благовещенский, Ивановский, Константиновский, Октябрьский, Завитинский, Тамбовский. В 2018 году социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья получили 13 молодых семей и молодых специалистов. Всего в 2018 году было построено (приобретено) 1271,4 квадратного метра жилья.

По направлению «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений» в конце ноября 2018 года было введено в эксплуатацию универсальное футбольное поле с резиновым покрытием в Екатеринославке Октябрьского района.

Грантами поддержана реализация проектов «Создание и обустройство зоны отдыха в детском парке села Тамбовка Тамбовского района», «Создание и обустройство спортивной игровой площадки в центре села Новоалександровка Тамбовского района» и «Устройство площадки для занятий спортом и отдыха с детьми в микрорайоне села Ивановка Ивановского района».