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Вячеслав Золотарев: в этом деле я считаю себя потерпевшей стороной

Вячеслав Золотарев: в этом деле я считаю себя потерпевшей стороной
Фото: Амур.инфо

Вячеслав Золотарев категорически отрицает свою причастность к гибели животных в приюте «Дружок», больше известном как «собачий Освенцим». Он уверяет, что с середины ноября не был в приюте, а также считает себя в этом уголовном деле потерпевшим.

На судебном заседании в Благовещенском районном суде, на котором решалось, какую меру пресечения избрать Золотареву, сначала выступила следователь полиции. Она привела доводы правоохранительных органов, из которых следовало, что Вячеслава Золотарева необходимо изолировать от общества, иначе он сможет не только оказывать давление на свидетелей и очевидцев, в том числе своих работников, уничтожить имеющие отношение к делу улики, но и скрыться от следствия.

По поводу домашнего ареста следователь уточнила, что считает такую меру пресечения невозможной, так как место фактического жительства Золотарева и юридический адрес его ИП, которое занималось отловом и содержанием животных, совпадают.

Также следователь озвучила, что ранее Золотарев уже дважды привлекался к уголовной ответственности: по статье 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» и по статье 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Правда, она подчеркнула, что при этом судим подозреваемый не был.

Защитник Золотарева, которая затем взяла слово, просила для своего подзащитного подписку о невыезде. Она привела целый ряд причин, по которым, по ее мнению, Вячеслава Золотарева нельзя было заключать под стражу.

Она несколько раз сделала акцент на том, что следствие не располагает никакими доказательствами причинно-следственных связей между действиями Золотарева и гибелью животных. «Какие конкретно действия он совершил, что повлекло гибель собак?» – задала защитник вопрос.

Она просила приобщить к делу копии документов, свидетельствующих о покупке в конце декабря 2018 года 33 мешков корма для собак на сумму около 11 тысяч рублей. Еда была куплена, так как Золотарев с семьей улетал в Таиланд. «Они (копии – Прим. ред.) свидетельствуют, что перед тем, как покинуть территорию Российской Федерации, были сделаны все мероприятия, чтобы никаких эксцессов с животными не происходило», – заявила защита.

Также, по словам защитника, еженедельно наемному рабочему, который оставался в приюте за главного, переводилось 5 тысяч рублей. Из этого юрист сделала вывод, что, если работник исполнял свои обязанности недобросовестно, то сначала следовало устроить между ним и Золотаревым очные ставки.

Она также заверила суд, что ее подзащитный готов сотрудничать со следствием и не воспользовался 51 статьей Конституции, по которой имел право не свидетельствовать против самого себя.

По словам защитника, Золотарев сам настаивает на объективном расследовании и готов оказать помощь следователям в том, чтобы виновные в гибели животных в «Дружке» была найдены и наказаны.

«Это большая трагедия. Я люблю собак. У меня у самой их пять, и я не знаю, как бы я отреагировала», – вставила защитница.

Она также акцентировала внимание суда на том, что приют «Дружок» не находится в подчинении у подзащитного, к приюту, по ее словам, Золотарев не имеет никакого отношения. Кроме того, она обратила внимание на то, что с 12 ноября до 26 декабря ее подзащитный был в Свободненском районе на устройстве ледового городка и лесозаготовках.

А 25 декабря в приюте побывали независимые эксперты, среди которых была супруга Золотарева и 3 представителя администрации, которые никаких нарушений не выявили.

Затем в конце декабря чета Золотаревых улетела в Таиланд для лечения хронического заболевания Вячеслава Золотарева, которое было в стадии обострения. Среди причин, почему нельзя заключать подозреваемого под стражу, было также и то, что он является единственным кормильцем для своей супруги, ее мамы, у которой проблемы со здоровьем, и двух детей – 2002 и 2009 годов рождения.

Помимо этого, она добавила, что из-за случившегося окружение настроено агрессивно, и Золотаревы переживают, как бы эта агрессия не вылилась на его тещу и беззащитных детей.

Когда взял слово сам Вячеслав Золотарев, он сказал, что уже шестой год занимается содержанием безнадзорных животных и ранее никаких нареканий по поводу жестокого обращения с животными в его сторону не было.

«Я считаю в этом деле себя потерпевшей стороной», – заявил он.

Также он добавил, что, когда семья улетала в отпуск, животными должен был заниматься наемный работник Валерий. «Он свои услуги не исполнил, а когда понял последствия сделанных действий, дал показания против меня», – сказал Золотарев.

Он добавил, что на момент проверки, прошедшей 25 декабря, в приюте находилось 99 муниципальных собак, которые уже 26 декабря перешли в его собственность.

Несмотря на все доводы защиты и самого Золотарева, суд встал на сторону следствия и вынес решение о заключении его под стражу на 2 месяца. В уголовном деле по жестокому обращению с животными фигурируют 42 погибших от истощения собаки.

Просмотров всего: 1379

#собачий Освенцим

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • Alisa smail

    Alisa smail
    1 час назад

    Спасибо суду!

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Не виновен, болен и не привлекался. Это всё Валера

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    Первый пошел...

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    держитесь, Вячеслав. спасибо вам, что оберегали нас от бродячих блоховозов

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Беги, Валера, беги!...

    *** надеюсь, наемный работник не заключал никаких письменных договоров с нанимателем...

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    "Вячеслав Золотарев: в этом деле я считаю себя потерпевшей стороной"

    Угу, вообще-то, потерпевшие стороны - несчастные животные и городской бюджет

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Myxira

    Беги, Валера, беги!...

    *** надеюсь, наемный работник не заключал никаких письменных договоров с нанимателем...



    Склонят его и принудят взять вину на себя.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "...о покупке в конце декабря 2018 года 33 мешков корма для собак на сумму около 11 тысяч рублей"

    Что за корм такой?... по триста тридцать за мешок?... каким весом?...

  • Боярин

    Боярин
    1 час назад

    Myxira"...о покупке в конце декабря 2018 года 33 мешков корма для собак на сумму около 11 тысяч рублей"

    Что за корм такой?... по триста тридцать за мешок?... каким весом?...


    Комбикорм...

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    Боярин
    Myxira"...о покупке в конце декабря 2018 года 33 мешков корма для собак на сумму около 11 тысяч рублей"

    Что за корм такой?... по триста тридцать за мешок?... каким весом?...


    Комбикорм...


    А никого не смущает, что собаки это хищники?

    Как хщника можно кормить комбикормом?

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Olivyeva

    Боярин

    Myxira"...о покупке в конце декабря 2018 года 33 мешков корма для собак на сумму около 11 тысяч рублей"

    Что за корм такой?... по триста тридцать за мешок?... каким весом?...


    Комбикорм...


    А никого не смущает, что собаки это хищники?

    Как хщника можно кормить комбикормом?



    хищника можно накормить только одним кормом- свинцом

  • Olivyeva

    Olivyeva
    57 минут назад

    Adolf
    Olivyeva

    Боярин

    Myxira"...о покупке в конце декабря 2018 года 33 мешков корма для собак на сумму около 11 тысяч рублей"

    Что за корм такой?... по триста тридцать за мешок?... каким весом?...


    Комбикорм...


    А никого не смущает, что собаки это хищники?

    Как хщника можно кормить комбикормом?



    хищника можно накормить только одним кормом- свинцом


    Это даже не смешно.

    Это цинично.

  • Агнета

    Агнета
    52 минуты назад

    Olivyeva

    Adolf

    Olivyeva

    Боярин

    Myxira"...о покупке в конце декабря 2018 года 33 мешков корма для собак на сумму около 11 тысяч рублей"

    Что за корм такой?... по триста тридцать за мешок?... каким весом?...


    Комбикорм...


    А никого не смущает, что собаки это хищники?

    Как хщника можно кормить комбикормом?


    хищника можно накормить только одним кормом- свинцом


    Это даже не смешно.

    Это цинично.



    Да не, смешно. Мамкины циники. Всех убью, один останусь.

    Троллить за все эти годы, и то не научились.

  • Adolf

    Adolf
    50 минут назад

    Olivyeva

    Adolf

    Olivyeva

    Боярин

    Myxira"...о покупке в конце декабря 2018 года 33 мешков корма для собак на сумму около 11 тысяч рублей"

    Что за корм такой?... по триста тридцать за мешок?... каким весом?...


    Комбикорм...


    А никого не смущает, что собаки это хищники?

    Как хщника можно кормить комбикормом?


    хищника можно накормить только одним кормом- свинцом


    Это даже не смешно.

    Это цинично.



    ЗАТО ПРАКТИЧНО

  • Adolf

    Adolf
    49 минут назад

    Агнета

    Olivyeva

    Adolf

    Olivyeva

    Боярин

    Myxira"...о покупке в конце декабря 2018 года 33 мешков корма для собак на сумму около 11 тысяч рублей"

    Что за корм такой?... по триста тридцать за мешок?... каким весом?...


    Комбикорм...


    А никого не смущает, что собаки это хищники?

    Как хщника можно кормить комбикормом?


    хищника можно накормить только одним кормом- свинцом


    Это даже не смешно.

    Это цинично.


    Да не, смешно. Мамкины циники. Всех убью, один останусь.

    Троллить за все эти годы, и то не научились.



    всех не надо убивать, а вот биомусор - не мешало бы

  • Myxira

    Myxira
    49 минут назад

    Боярин

    Myxira

    "...о покупке в конце декабря 2018 года 33 мешков корма для собак на сумму около 11 тысяч рублей"

    Что за корм такой?... по триста тридцать за мешок?... каким весом?...



    Комбикорм...


    Видимо, да, т.к. на сухой собачий корм таких цен нет. Если только мешочки совсем малым весом, что вряд ли...

  • Талли

    Талли
    30 минут назад

    И иждевенцов вон сколько у Золоторева, один работает, и хронические заболевания лечатся в Тайланде. И мастер один на все руки, по многим регионам. И приюты и ледовые городки и лес.

  • Талли

    Талли
    25 минут назад

    Уважаемые зоозащитники, я надеюсь, что хотя бы сейчас все у вас получится.

  • Kats

    Kats
    25 минут назад

    Странная позиция! Сначала он говорит, что к приюту никакого отношения не имеет, а потом, что приобрел для приюта корм....Врёт на каждом шагу....

  • Агнета

    Агнета
    11 минут назад

    Adolf

    Olivyeva

    Adolf

    Olivyeva

    Боярин

    Myxira"...о покупке в конце декабря 2018 года 33 мешков корма для собак на сумму около 11 тысяч рублей"

    Что за корм такой?... по триста тридцать за мешок?... каким весом?...


    Комбикорм...


    А никого не смущает, что собаки это хищники?

    Как хщника можно кормить комбикормом?


    хищника можно накормить только одним кормом- свинцом


    Это даже не смешно.

    Это цинично.


    ЗАТО ПРАКТИЧНО



    Пенсионная реформа - тоже практично.

    И газовые печи Освенцима - очень было практично.

    И чо?

  • Adolf

    Adolf
    8 минут назад

    Агнета

    Adolf

    Olivyeva

    Adolf

    Olivyeva

    Боярин

    Myxira"...о покупке в конце декабря 2018 года 33 мешков корма для собак на сумму около 11 тысяч рублей"

    Что за корм такой?... по триста тридцать за мешок?... каким весом?...


    Комбикорм...


    А никого не смущает, что собаки это хищники?

    Как хщника можно кормить комбикормом?


    хищника можно накормить только одним кормом- свинцом


    Это даже не смешно.

    Это цинично.


    ЗАТО ПРАКТИЧНО



    Пенсионная реформа - тоже практично.

    И газовые печи Освенцима - очень было практично.

    И чо?



    не надо путать людей и блоховозов

  • Агнета

    Агнета
    2 минуты назад

    Adolf

    Агнета

    Adolf

    Olivyeva

    Adolf

    Olivyeva

    Боярин

    Myxira"...о покупке в конце декабря 2018 года 33 мешков корма для собак на сумму около 11 тысяч рублей"

    Что за корм такой?... по триста тридцать за мешок?... каким весом?...


    Комбикорм...


    А никого не смущает, что собаки это хищники?

    Как хщника можно кормить комбикормом?


    хищника можно накормить только одним кормом- свинцом


    Это даже не смешно.

    Это цинично.


    ЗАТО ПРАКТИЧНО



    Пенсионная реформа - тоже практично.

    И газовые печи Освенцима - очень было практично.

    И чо?



    не надо путать людей и блоховозов



    Не надо все сводить к ПРАКТИЧНОСТИ.

    Люди - человеки - могут и должны руководствоваться в жизни и чем-то еще, помимо практичности. На то они и люди. Человеки.

    Среди людей мрази побольше будет, чем среди собак. Если уж такими общими категориями оперировать.

    Хотя объяснять такие вещи людям с ороговевшей душой - все равно что со стенкой беседовать.

    Представьте, помощь людям и животным - это не взаимоисключающие параграфы. И в нашей богатой стране могло бы хватить всем. Если бы золотаревы разных масштабов не растаскивали все на свои условные таиланды.

    Но, как говорит Каневский, это уже совсем другая история.

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