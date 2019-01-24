"Вячеслав Золотарев: в этом деле я считаю себя потерпевшей стороной"

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На судебном заседании в Благовещенском районном суде, на котором решалось, какую меру пресечения избрать Золотареву, сначала выступила следователь полиции. Она привела доводы правоохранительных органов, из которых следовало, что Вячеслава Золотарева необходимо изолировать от общества, иначе он сможет не только оказывать давление на свидетелей и очевидцев, в том числе своих работников, уничтожить имеющие отношение к делу улики, но и скрыться от следствия.

По поводу домашнего ареста следователь уточнила, что считает такую меру пресечения невозможной, так как место фактического жительства Золотарева и юридический адрес его ИП, которое занималось отловом и содержанием животных, совпадают.

Также следователь озвучила, что ранее Золотарев уже дважды привлекался к уголовной ответственности: по статье 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» и по статье 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Правда, она подчеркнула, что при этом судим подозреваемый не был.

Защитник Золотарева, которая затем взяла слово, просила для своего подзащитного подписку о невыезде. Она привела целый ряд причин, по которым, по ее мнению, Вячеслава Золотарева нельзя было заключать под стражу.

Она несколько раз сделала акцент на том, что следствие не располагает никакими доказательствами причинно-следственных связей между действиями Золотарева и гибелью животных. «Какие конкретно действия он совершил, что повлекло гибель собак?» – задала защитник вопрос.

Она просила приобщить к делу копии документов, свидетельствующих о покупке в конце декабря 2018 года 33 мешков корма для собак на сумму около 11 тысяч рублей. Еда была куплена, так как Золотарев с семьей улетал в Таиланд. «Они (копии – Прим. ред.) свидетельствуют, что перед тем, как покинуть территорию Российской Федерации, были сделаны все мероприятия, чтобы никаких эксцессов с животными не происходило», – заявила защита.

Также, по словам защитника, еженедельно наемному рабочему, который оставался в приюте за главного, переводилось 5 тысяч рублей. Из этого юрист сделала вывод, что, если работник исполнял свои обязанности недобросовестно, то сначала следовало устроить между ним и Золотаревым очные ставки.

Она также заверила суд, что ее подзащитный готов сотрудничать со следствием и не воспользовался 51 статьей Конституции, по которой имел право не свидетельствовать против самого себя.

По словам защитника, Золотарев сам настаивает на объективном расследовании и готов оказать помощь следователям в том, чтобы виновные в гибели животных в «Дружке» была найдены и наказаны.

«Это большая трагедия. Я люблю собак. У меня у самой их пять, и я не знаю, как бы я отреагировала», – вставила защитница.

Она также акцентировала внимание суда на том, что приют «Дружок» не находится в подчинении у подзащитного, к приюту, по ее словам, Золотарев не имеет никакого отношения. Кроме того, она обратила внимание на то, что с 12 ноября до 26 декабря ее подзащитный был в Свободненском районе на устройстве ледового городка и лесозаготовках.

А 25 декабря в приюте побывали независимые эксперты, среди которых была супруга Золотарева и 3 представителя администрации, которые никаких нарушений не выявили.

Затем в конце декабря чета Золотаревых улетела в Таиланд для лечения хронического заболевания Вячеслава Золотарева, которое было в стадии обострения. Среди причин, почему нельзя заключать подозреваемого под стражу, было также и то, что он является единственным кормильцем для своей супруги, ее мамы, у которой проблемы со здоровьем, и двух детей – 2002 и 2009 годов рождения.

Помимо этого, она добавила, что из-за случившегося окружение настроено агрессивно, и Золотаревы переживают, как бы эта агрессия не вылилась на его тещу и беззащитных детей.

Когда взял слово сам Вячеслав Золотарев, он сказал, что уже шестой год занимается содержанием безнадзорных животных и ранее никаких нареканий по поводу жестокого обращения с животными в его сторону не было.

«Я считаю в этом деле себя потерпевшей стороной», – заявил он.

Также он добавил, что, когда семья улетала в отпуск, животными должен был заниматься наемный работник Валерий. «Он свои услуги не исполнил, а когда понял последствия сделанных действий, дал показания против меня», – сказал Золотарев.

Он добавил, что на момент проверки, прошедшей 25 декабря, в приюте находилось 99 муниципальных собак, которые уже 26 декабря перешли в его собственность.

Несмотря на все доводы защиты и самого Золотарева, суд встал на сторону следствия и вынес решение о заключении его под стражу на 2 месяца. В уголовном деле по жестокому обращению с животными фигурируют 42 погибших от истощения собаки.