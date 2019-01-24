Строителей Амурского ГПЗ хотят обеспечить супермаркетом

Фото: пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области

Амурские предприниматели познакомились с перспективами для развития бизнеса на территории вахтовых городков Амурского газоперерабатывающего завода. Пятый бизнес-тур для предпринимателей на строительную площадку ГПЗ организовало минэкономразвития при участии уполномоченного по правам предпринимателей Амурской области Оксаны Степановой.

В бизнес-миссии приняли участие 40 предпринимателей из Благовещенска, Свободного, Белогорска и Свободненского района. Они осмотрели территорию вахтовых поселков ГПЗ, в которых в настоящее время проживает около 14 тысяч строителей. В ближайшие месяцы их число увеличится до 20 тысяч человек, и потребность в магазинах, парикмахерских, буфетах и прочих социально-бытовых услугах для тех, кто работает на масштабной стройке, ощущается уже сейчас, пишет пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

С предпринимателями встретились представители руководства компаний «Газпром переработка Благовещенск» и НИПИГАЗ, осуществляющих общее управление проектом строительства ГПЗ, а также – крупных подрядных организаций «Ренессанс Хэви Индастрис» и «Текнимонт», в ведении которых – возведение объектов общезаводского хозяйства и обеспечение функционирования самого крупного вахтового городка на 16,5 тысячи человек. Главной темой общения стали перспективы и возможности для организации предприятий сферы услуг в вахтовых поселках.

«Возникает необходимость в обеспечении людей магазинами и социально-бытовыми услугами. Поэтому мы выделили для этого помещения и земельные участки, – отметил заместитель гендиректора по общим вопросам ООО "Газпром переработка Благовещенск" Андрей Белоусов. – В вахтовых поселках есть свободные площади, которые спроектированы под пошивочные, парикмахерские и досуговые центры. Самое большое из предлагаемых помещений занимает 3,5 тысячи квадратных метров. Мы рассчитываем, что там будет удобный супермаркет с банкоматами и другими платежными аппаратами».

Участникам тура показали 6 объектов недвижимости общей площадью порядка 5 тысяч квадратных метров, которые можно использовать для реализации различных проектов.

Бизнесменов, в свою очередь, интересовали условия и сроки аренды, а также долгосрочность планов. Руководство стройки отметило, что спрос на их услуги в вахтовых городках будет стабильным вплоть до окончания строительства Амурского ГПЗ в 2025-м году. А помещения, при этом, уже имеют всю необходимую инфраструктуру – тепло, свет, воду, поскольку в каждом вахтовом поселке есть своя котельная, энергоснабжение, системы водоочистки и канализации.

«По аренде вопросы еще рассматриваются, но могу заверить, что наша цель – не зарабатывать на бизнесменах, а обеспечить строителей. Сейчас речь идет о необходимости оплаты коммунально-бытовых услуг: электричества, водоснабжения и водоотведения. Все тарифы фиксированные», – подчеркнул Андрей Белоусов, добавив, что все взаимоотношения между предпринимателями и владельцами помещений будут оформлены в соответствии с нормами российского законодательства.

«Это пятая по счету бизнес-миссия, и предприниматели все чаще говорят о необходимости и востребованности такого формата общения. Тем более, что по итогам бизнес-туров предприниматели получают заказы, открывают новые предприятия, что делает быт строителей более удобным и комфортным, – говорит уполномоченный по правам предпринимателей Амурской области Оксана Степанова. – Предприниматели понимают, что в Свободном сегодня растет спрос на различные товары и услуги за счет приезжего населения. Это, в свою очередь, является залогом хорошего товарооборота на ближайшие годы и дает новые рабочие места нашим жителям».

Спрос на малый бизнес будет гарантирован, подтверждает представитель рынка общественного питания Тимур Аслединов. Его компания сегодня обеспечивает горячим питанием столовые и буфеты на Амурском ГПЗ, а также столовую Амурского института железнодорожного транспорта в Свободном. При этом руководитель сети объектов общепита вынашивает планы по открытию нескольких кафе и ресторанов семейного типа в самом городе. Стоимость проектов, заявленных Тимуром Аслединовым, превышает 20 миллионов рублей.

Свое видение будущего свободненского общепита бизнесмен представил на масштабном бизнес-форуме «Время новых возможностей», который впервые прошел в Свободном 2 ноября 2018 года. В форуме приняли участие свыше 200 бизнесменов. В ходе круглого стола они представляли свои проекты: это полноценный гостиничный комплекс, SPA-салоны, мини-пекарни и полноценный спорткомплекс в центре города, частные медклиники, магазин детских товаров, прачечные, химчистки и многое другое.

Итогом январской бизнес-миссии станет перечень коммерческих предложений от предпринимателей по использованию предлагаемых помещений. Из списка на конкурсной основе выберут наиболее подходящие под существующие потребности вахтовых поселков.