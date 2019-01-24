Остановку котельных Белогорска связали с происками черных лесорубов
В пресс-службе АО «ДРСК» сообщили, из-за чего случилась авария, после которой произошла остановка котельных города Белогорска. По этим сведениям, всему виной «деятельность» черных лесорубов.
«В Серышевском районе неизвестные лица пилили деревья, и дерево упало на линию электропередачи 35 кВ. Произошел обрыв проводов. Отключились две подстанции в Серышевском районе», – рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе организации. Затем случилось падение напряжения в сети. Жители Белогорска и Белогорского района этого почти не заметили – свет просто моргнул. Зато случившееся «заметило» оборудование белогорских котельных, произошло их отключение. В Серышевском районе было отключение потребителей от электроснабжения.
Ранее сообщалось, что обрыв проводов ликвидирован.
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