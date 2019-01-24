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24января
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сегодня, 17:33 3

Остановку котельных Белогорска связали с происками черных лесорубов

Остановку котельных Белогорска связали с происками черных лесорубов
Фото: pixabay.com

В пресс-службе АО «ДРСК» сообщили, из-за чего случилась авария, после которой произошла остановка котельных города Белогорска. По этим сведениям, всему виной «деятельность» черных лесорубов.

«В Серышевском районе неизвестные лица пилили деревья, и дерево упало на линию электропередачи 35 кВ. Произошел обрыв проводов. Отключились две подстанции в Серышевском районе», – рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе организации. Затем случилось падение напряжения в сети. Жители Белогорска и Белогорского района этого почти не заметили – свет просто моргнул. Зато случившееся «заметило» оборудование белогорских котельных, произошло их отключение. В Серышевском районе было отключение потребителей от электроснабжения.

Ранее сообщалось, что обрыв проводов ликвидирован.

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#Белогорск #происшествия #энергетика

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Комментарии
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  • NK

    NK
    1 час назад

    Ну вот теперь почти понятно. Отключение ВЛ 35 кВ, погашение двух ПС. Дальше опять: "Затем случилось падение напряжения в сети". Почему "падение" - если "отключение"? Дальше того интереснее ...

  • непонятно

    непонятно
    37 минут назад

    Энергетики врут, как обычно

  • vertex

    vertex
    36 минут назад

    Сами просеку вырубали?

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