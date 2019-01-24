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сегодня, 17:12 1

На китайской стороне международного моста начнут строить КПП

На китайской стороне международного моста начнут строить КПП
Фото: www.amur.info

Китайская сторона весной текущего года начнет строительство контрольно-пропускного пункта для моста через Амур. Мэр Хэйхэ надеется, что российская сторона также форсирует строительство контрольной инфраструктуры.

В декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области стартовало строительство моста Благовещенск – Хэйхэ через пограничную реку Амур. Мост будет вантовым, с низкими пилонами и двухполосной автодорогой. Россия вкладывает в строительство 14 миллиардов рублей; 5,2 миллиарда – китайская сторона. Российскую часть моста протяженностью 13,4 километра строят подрядчики из России, еще 6,5 километра пройдут по территории Китая.

«Китайская сторона придает крайне важное значение строительным работам по возведению моста. Вместе с обеспечением успешного строительства весной этого года приступим к строительству контрольно-пропускного пункта и инфраструктуры для совместной инспекции», цитирует Biang.ru мэра приграничного города Хэйхэ Ма Ли. Он выразил надежду на то, что российская сторона также форсирует строительство контрольной инфраструктуры, чтобы пропуск автомобилей и контрольно-пропускной инфраструктуры заработали одновременно.

Он подчеркнул, что в настоящее время китайская сторона уже тщательно подготовилась, различного рода формальности решаются для строительства необходимой инфраструктуры ускоренными темпами. Ожидается, что две стороны моста соединят в марте 2019 года, а к октябрю уже будут созданы условия для пропуска автомобилей добавил Ма Ли.

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#Китай #строительство

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Ма Ли еще не представляет с кем связался, миллиардов 13 на мост может не хватить у российской стороны, а потом еще 12 к первоначальным 14.

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