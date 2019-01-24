Опубликован рейтинг «полезных стран»

Финляндия заняла первое место в рейтинге The Good Country Index среди 153 стран, которые вносят наибольший вклад в общее благо. Россия расположилась в середине списка.

«Мы определяем баланс каждой страны, чтобы наглядно показать, приносит ли страна пользу человечеству, является бременем для планеты или чем-то промежуточным», – объясняют организаторы рейтинга.

Как отмечается на сайте, при составлении рейтинга используются различные данные международных организаций от ООН и ЮНИСЕФ до МВФ. При этом учитываются более 30 показателей.

Финляндия стала лучшей с точки зрения достатка и равноправия, в области защиты окружающей среды, по показателю индекса цитирования научных статей, количеству патентов, свободе передвижения и прессы, кибербезопасности, свободной торговле и другим показателям.

По сравнению с 2017 годом Финляндия поднялась с четвёртого места на первое и обошла в рейтинге Ирландию, Швецию, Германию и Данию.

В десятку лучших стран вошли также Швейцария, Норвегия, Франция, Испания и Канада.

Россия занимает в рейтинге 41-е место, а Украина 75, сообщает RT.ru.