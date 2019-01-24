Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:06 0

Опубликован рейтинг «полезных стран»

Опубликован рейтинг «полезных стран»
Фото: Depositphotos

Финляндия заняла первое место в рейтинге The Good Country Index среди 153 стран, которые вносят наибольший вклад в общее благо. Россия расположилась в середине списка.

«Мы определяем баланс каждой страны, чтобы наглядно показать, приносит ли страна пользу человечеству, является бременем для планеты или чем-то промежуточным», – объясняют организаторы рейтинга.

Как отмечается на сайте, при составлении рейтинга используются различные данные международных организаций от ООН и ЮНИСЕФ до МВФ. При этом учитываются более 30 показателей.

Финляндия стала лучшей с точки зрения достатка и равноправия, в области защиты окружающей среды, по показателю индекса цитирования научных статей, количеству патентов, свободе передвижения и прессы, кибербезопасности, свободной торговле и другим показателям.

По сравнению с 2017 годом Финляндия поднялась с четвёртого места на первое и обошла в рейтинге Ирландию, Швецию, Германию и Данию.

В десятку лучших стран вошли также Швейцария, Норвегия, Франция, Испания и Канада.

Россия занимает в рейтинге 41-е место, а Украина 75, сообщает RT.ru.

Просмотров всего: 186

#жизнь

распечатать


Общество

В Приамурье «жилищные» выплаты получили 13 молодых семей и специалистов в селах
Общество 3

Родня нашла благовещенца спустя 20 лет благодаря сообщению в Инстаграме Амур.инфо
Общество 16

В морг Белогорска теперь просто так не попадешь
В России и мире

Армия России лишилась 135 тысяч призывников из-за ожирения
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь